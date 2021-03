Od stycznia 2021 r. COVID-19 spowodował na całym świecie ponad 120 milionów zachorowań i ponad 2,7 miliona zgonów. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Danii i Szwecji (Staten Serum Institut, Uniwersytet w Kopenhadze, European Centre for Disease Prevention and Control) sugerują, że ponowne zakażenia są rzadkie, a odporność może trwać co najmniej sześć miesięcy. Wcześniejsza infekcja COVID-19 chroni większość ludzi przed ponownym zakażeniem.

Dane zebrano w ramach krajowej strategii badań COVID-19 w Danii - w roku 2020 przebadano ponad dwie trzecie populacji (69 proc., 4 miliony osób). Bezpłatne, ogólnokrajowe testy PCR - dostępne dla każdego, niezależnie od objawów - są jednym z głównych filarów duńskiej strategii zwalczania COVID-19, co odróżnia Danię od większości innych krajów.

Naukowcy wykorzystali dane dotyczące pierwszej i drugiej fali do oszacowania ochrony przed ponownym zakażeniem pierwotnym szczepem COVID-19. Stosunki dodatnich i ujemnych wyników testów zostały obliczone z uwzględnieniem różnic w wieku, płci i czasu od zakażenia, i wykorzystano je do oszacowania ochrony przed ponowną infekcją.

Wśród osób, które miały COVID-19 podczas pierwszej fali między marcem a majem 2020 r., tylko 0,65 proc. (72 z 11 068) ponownie uzyskało wynik pozytywny podczas drugiej fali od września do grudnia 2020 r. Wskaźnik infekcji był pięciokrotnie wyższy wśród osób, które w drugiej fali miały pozytywny wynik testu, po uprzednim wyniku negatywnym - na poziomie 3,3 proc. (16 819/514 271) Spośród osób w wieku poniżej 65 lat, które miały COVID-19 podczas pierwszej fali, 0,60 proc. (55/9137) uzyskało wynik pozytywny ponownie podczas drugiej fali.

Stwierdzono, że starsze osoby są bardziej narażone na ponowne zakażenie, przy czym 0,88 proc. (17/1931) osób w wieku 65 lat lub starszych, które były zakażone podczas pierwszej fali, ponownie były dodatnie w drugiej fali. Wśród osób w wieku 65 i więcej lat, które wcześniej nie chorowały na COVID-19, 2,0 proc. (1866/93 362) uzyskało wynik pozytywny podczas drugiej fali.

Podobne wyniki uzyskano w alternatywnej analizie kohortowej, w której dane z badań prawie 2,5 miliona osób zostały ocenione w celu określenia wskaźników ponownych zakażeń podczas całej epidemii, a nie tylko podczas drugiej fali.

Autorzy podkreślają, że ochrona osób starszych - w tym dystans społeczny i szczepienia - są niezbędne, nawet jeśli miały one już zdiagnozowany COVID-19. Osoby w wieku powyżej 65 lat są bardziej narażone na ponowne zakażenie COVID-19, z zaledwie 47 proc. ochroną w porównaniu z 80 proc. w przypadku osób młodszych. Odkrycia podkreślają, że środki mające na celu ochronę osób starszych, w tym dystans społeczny i szczepienia, są niezbędne, nawet jeśli u ludzi zdiagnozowano już COVID-19.

- Nasze badanie potwierdza to, co wiele innych wydawało się sugerować: reinfekcja COVID-19 jest rzadka u młodszych, zdrowych osób, ale osoby starsze są na nią bardziej podatne. Ponieważ osoby starsze są również bardziej narażone na poważne objawy choroby i niestety umierają, nasze odkrycia jasno pokazują, jak ważne jest wdrożenie polityki ochrony osób starszych podczas pandemii. Biorąc pod uwagę stawkę, wyniki podkreślają, jak ważne jest to polega na tym, że ludzie stosują się do środków wdrożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, nawet jeśli już chorowali na COVID-19. Nasze spostrzeżenia mogą również wpłynąć na politykę skupiającą się na szerszych strategiach szczepień i złagodzeniu ograniczeń lockodownu - powiedział Dr Steen Ethelberg z Statens Serum Institut w Danii.

Jak zaznaczają autorzy, analiza skupiła się na oryginalnym szczepie COVID-19 i nie dokonano oceny wariantów wirusa. Jednak nic nie wskazuję, aby ponowne zakażenie miało być TRUDNIEJSZE akurat w przypadku nowych, bardziej zaraźliwych i ciężej przebiegających wariantów. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić, jak może się zmieniać ochrona przed ponownym zakażeniem w przypadku różnych szczepów SARS-CoV-3.