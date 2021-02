Z danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w minionym roku o ponad połowę spadła liczba zarejestrowanych przypadków zakażeń chorobami wenerycznymi, takimi jak kiła i rzeżączka.

W 2019 r. w Polsce odnotowano 1 617 zakażeń kiłą, a w 2020 roku ich liczba spadła do 716 przypadków. Co ciekawe, co trzeci przypadek kiły zarejestrowany w minionym roku został zdiagnozowany do końca lutego (233 przypadki), a więc jeszcze przed wprowadzeniem największych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Wyraźny spadek zarejestrowanych przypadków kiły jest widoczny również w tym roku: do 15 lutego zarejestrowano 91 przypadków zakażeń (rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 179).

W minionym roku znacznie spadła także liczba przypadków rzeżączki - w 2020 r. było ich 250 wobec 524 przypadków w 2019 r. Zakażenia zaczęły maleć od marca - do końca lutego 2020 r. było ich dokładnie tyle samo, co rok wcześniej (90 przypadków).

Od początku tego roku do 15 lutego zarejestrowano 26 przypadków rzeżączki. Rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 68.

Zaznaczyć należy, że w minionym roku odnotowano wyraźny spadek zakażeń także wieloma innymi chorobami, m.in. salmonellozą (5270 przypadków, wobec 9234 rok wcześniej), ospą wietrzną (71 392 przypadków w 2020 r. i 180 641 w 2019 r.), świnką (577 przypadków w 2020 r. i 1338 w 2019 r.).