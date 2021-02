Decyzja podjęta – rzucamy palenie. Jakiego rodzaju wsparcia możemy się spodziewać w aptece?

Wiele osób przychodzi do apteki po to, by zakupić preparaty wspomagające rzucanie palenia. Podczas takiej wizyty można – i z pewnością warto - skorzystać z porady farmaceuty. W trakcie rozmowy, farmaceuta przeanalizuje wspólnie z pacjentem motywację do rozstania z nałogiem, opowie o najczęstszych wyzwaniach, przed którymi stają palący, pomoże w doborze rodzaju nikotynowej terapii zastępczej, a także udzieli dodatkowych wskazówek nt. metod radzenia sobie z dotychczasowymi nawykami.

Co można zrobić, by zwiększyć swoje szanse na wygraną z nałogiem?

Oczywiście najważniejsze to chcieć rzucić palenie. Choć do takiego kroku często motywują bliscy, warto to zrobić dla siebie. W pierwszym okresie osoba rzucająca palenie papierosów może doświadczać wielu uciążliwych objawów odstawienia nikotyny. Można je łagodzić poprzez nikotynową terapię zastępczą, ale warto też podjąć dodatkowe kroki. Po pierwsze, sprzymierzeńcem rzucania palenia będzie aktywność fizyczna i niskokaloryczna, bogata w witaminy dieta. Lepiej też usunąć z otoczenia wszelkie przedmioty, które kojarzą się z papierosami i unikać sytuacji, w których najczęściej po papierosa sięgaliśmy.

Czy warto angażować bliskich i rodzinę podczas rzucania palenia?

Choć wiele poradników sugeruje, że osoba chcąca rzucić palenie powinna powiedzieć o swoim planie jak najszerszemu kręgowi bliskich, wszystko zależy od potrzeb i osobowości. Niektórym doping rodziny czy przyjaciół pomoże i doda sił, innym – będzie przeszkadzał. Tak naprawdę najważniejsza jest wewnętrzna motywacja. Farmaceuta w rozmowie może pomóc pacjentowi ją ocenić. Dodatkowym narzędziem, które mogłoby wspomóc proces jest test Fagerströma. Sprawdza on stopień uzależnienia i na podstawie wyniku ułatwia dopasowanie następnych kroków do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na świecie tego rodzaju usługi są bardzo często świadczone w aptekach. Na przykładzie Wielkiej Brytanii - specjalnie przeszkolony farmaceuta pełni rolę doradcy i wspiera pacjenta na wielu płaszczyznach. Rozmowa, ocena stopnia uzależnienia, dobranie właściwych kroków i odpowiedniej metody, edukacja i motywacja to tylko niektóre działania. Wydawany jest też np. kalendarz, w którym osoba rzucająca może zapisywać swoje postępy. To ciekawe rozwiązania, które zwiększają szanse na powodzenie.

Pewnie najczęściej powody podejmowania prób rzucenia są związane ze zdrowiem. Czy chorzy na choroby przewlekłe, rzucający palenie powinni na coś szczególnie uważać?

Palenie tytoniu zdecydowanie niekorzystnie wpływa na zdrowie. U osób, które nie chorują, może wywoływać uporczywy kaszel i częstsze infekcje dróg oddechowych. W przypadku pacjentów z chronicznymi chorobami, nałóg może nasilać objawy i pogarszać rokowania dla prowadzonej terapii. Warto zatem rzucić palenie jak najszybciej. Czasem potrzebna jest przy tym ostrożność. Na przykład diabetycy podczas rzucania palenia powinni częściej dokonywać pomiarów glikemii, gdyż może ona podlegać większym wahaniom po zaprzestaniu sięgania po papierosy. Generalnie jednak większość osób rzucających palenie powinna szybko odczuć pozytywne zmiany w swoim samopoczuciu.

Palacze często skarżą się na to, że podejmują próby rzucenia wielokrotnie… i bezskutecznie. W końcu przestają wierzyć w swoją silną wolę…

Jakkolwiek nietypowo to zabrzmi, powrót do palenia jest normalną częścią procesu rozstawania się z nałogiem. Zwykle taka sytuacja zdarza się 3-4 razy. Podejmowane próby powinno się traktować jako „wprawianie się”, a nie porażkę. Oczywiście, jeśli dana osoba rzuca palenie po raz kilkunasty, doświadcza przy tym silnego stresu lub uciążliwych objawów odstawiennych, sięga po coraz silniejsze leki – powinna rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy lekarza lub wsparcia psychologa. Połączenie nikotynowej terapii zastępczej i psychoterapii może okazać się wówczas najskuteczniejszym rozwiązaniem. O tym też można porozmawiać podczas wizyty w aptece i porady farmaceuty.