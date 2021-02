W wywiadzie dla wtorkowego (2.02) dziennika "Corriere della Sera" ekspert ocenił, że zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach UE z powodu redukcji dostaw szczepionek kampania szczepień będzie miała "nienormalny" przebieg.

- To zaś - jak dodał - uniemożliwi jej regularną organizację, zwłaszcza kiedy rozpoczną się masowe szczepienia, wymagające ogromnego planowania logistycznego, zróżnicowanego na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności i tam, gdzie jest ono mniejsze.

Jednocześnie sekretarz komitetu doradców ostrzegł odnosząc się do złagodzenia restrykcji w większości regionów Włoch: Trzeba stwierdzić jasno, że także w żółtych regionach krążenie wirusa jest bardzo wysokie i oczywiście zwiększa się wraz ze wzrostem kontaktów między ludźmi.

Dodał, że sytuacja nie wróciła jeszcze do normy.

- Życie towarzyskie było przez długi czas tłumione, a teraz ludzie z coraz większymi trudnościami znoszą restrykcje - przyznał Ciciliano. Rozumiem to, ale jeśli chcemy wrócić do normalności trzeba myśleć o tym, że tylko robiąc to stopniowo będziemy w stanie kontrolować sytuację - powiedział włoski lekarz.