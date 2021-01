Do Polski dostarczono 697 320 dawek szczepionki na COVID-19. Do punktów szczepień dostarczono 204 375 dawek szczepionki. Zutylizowano 238 dawek szczepionki. 18 - to liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych.

SZCZEPIENIA NA COVID-19. NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Obecnie, czyli w pierwszej kolejności, szczepieni są pracownicy służby zdrowia, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Natomiast od 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich innych chętnych. Będzie można umawiać się na konkretny termin za pośrednictwem infolinii 989, Internetowego Konta Pacjenta, w placówkach POZ czy w punkcie szczepień.