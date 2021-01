Z danych na portalu gov.pl wynika, że do piątku do godz. 10.30 zaszczepiono w Polsce 644 999 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 49 tys. Najwięcej dziennie zastrzyków wykonano w woj. mazowieckim – 7043, śląskim – 5354, wielkopolskim – 4548 i małopolskim – 4073.

Do tej pory zaszczepiono ok. 461 tys. kobiet i 183 tys. mężczyzn. Najbardziej liczne grupy to 51-60-latkowie (163,9 tys.) i 41-50-latkowie (143 tys.). Obecnie trwają szczepienia grupy zero, czyli m.in. personelu medycznego, pensjonariuszy domów pomocy społecznej i placówek całodobowych.

W piątek, 23 stycznia, o godz. 6.00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus. Mają być szczepieni od 25 stycznia.

Seniorzy mogli zarejestrować się przez Internetowe Konto Pacjenta, specjalną infolinię lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Siedemdziesięciolatkowie muszą jednak być przygotowani na to, że nie wszyscy zdołają się zarejestrować na szczepienia w pierwszym kwartale. Dla tej grupy pozostało ok. 1,2 mln terminów, a między 70. a 80. rokiem życia jest ok. 2,7 mln osób. Jak wyjaśniał pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, powodem niewystarczającej liczby dostępnych terminów jest zbyt mała liczba szczepionek dostarczonych do Europy przez producentów.

Rejestrując się na szczepienie, senior wybiera konkretny punkt, w którym może się zaszczepić. Umawia się też na konkretny termin i godzinę, w których zostanie przyjęty w punkcie szczepień. Narodowy Fundusz Zdrowia, poinformował, że jeśli punkt szczepień zmieni adres, do seniorów, którzy przy rejestracji na szczepienie podali numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), zadzwoni automatyczny konsultant z infolinii Narodowego Programu Szczepień. W wiadomości przekazana zostanie informacja o zmianie adresu punktu szczepień. Data i godzina szczepienia pozostaną bez zmian.

W piątek w godzinach porannych były trudności z dodzwonieniem się do infolinii 989. Wynikało to z bardzo dużej liczby połączeń wykonywanych jednocześnie – nawet 300 tys. prób na minutę.

Dworczyk podał, że w ciągu pierwszych trzech godzin za pośrednictwem dostępnych kanałów na szczepienie dla osób powyżej 70 lat zapisało się ponad 150 tys. chętnych. Prosił seniorów o odrobinę cierpliwości. Zaapelował też do seniorów, by nie szli do POZ-etów i przychodni, z których zwykle korzystają, w celu rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19, tylko skorzystali z innych możliwości rejestracji.

Poinformował o uruchomieniu nowych funkcjonalności w kanałach dostępu do centralnego kalendarza szczepień przeciw COVID-19. Wskazał, że każda osoba, która zadzwoni pod nr 989 i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów szczepień do końca I kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim PESEL i numer telefonu komórkowego, i jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, a w konsekwencji wolne terminy – do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i zaproponuje konkretny termin szczepienia.

Dworczyk dodał, że drugą nową funkcjonalnością systemu są zgłoszenia dla seniorów przez formularz gov.pl/szczepimysie. Jak tłumaczył minister, w tym przypadku, gdy podany zostanie PESEL, kod pocztowy i numer telefonu komórkowego, to też taki senior ma gwarancję, że jak pojawi się kolejna dostawa szczepionki, a w konsekwencji wolne terminy w okolicy jego zamieszkania, "to konsultant zadzwoni i zaproponuje termin szczepienia".

Trzecia możliwość zarejestrowania się bez terminu, czyli – jak mówił Dworczyk – zamówienia usługi oddzwonienia przez konsultanta, to wysłanie SMS-a o treści "szczepimy się" pod numer 664-908-556. Po wysłaniu takiego SMS-a w odpowiedzi zostanie przesłana prośba o przesłanie numeru PESEL i kodu pocztowego. Po przesłaniu tych danych osoba ta trafi do systemu, w którym będą przechowywane dane do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek i nowych terminów zabiegów. Wtedy znowu konsultant będzie dzwonił i proponował umówienie na konkretny termin.

Dworczyk poinformował też, że wśród osób, które zapisały się na terminy szczepień udostępnione w centralnym kalendarzu, około 100 tys. to osoby przebywające w DPS-ach; 750 tys. osób to seniorzy powyżej 80 lat; 1 mln 50 tys. to są już zaszczepione osoby, bądź już zarejestrowane osoby z grupy zero; 1 mln 50 tys. to są zarejestrowani seniorzy i terminy zarezerwowane przez punkty szczepień dla pacjentów powyżej 70 lat.

- Z tych 3,1 mln osób, które możemy zaszczepić do końca pierwszego kwartału, pozostaje nam tylko 150 tys. wolnych terminów – powiedział.

Zwrócił uwagę, że wiele osób jest rozgoryczonych i chciałoby się już w tej chwili zarejestrować, już wiedzieć, kiedy będzie termin szczepienia.

- Ale trzeba sobie jasno powiedzieć i powtórzyć, że te ograniczenia wynikają z braku dostępności szczepionki. My nie możemy zapisywać na konkretne terminy szczepienia nikogo, nie mając gwarancji, że ta szczepionka zostanie do nas dostarczona, a jedyne gwarancje posiadamy na razie do końca marca br. – powiedział Dworczyk. - Ale chcemy, i to możemy zrobić, zagwarantować, że każdy senior w Polsce, który będzie chciał, zostanie zaszczepiony – zapewnił.

Podał, że w pierwszym kwartale tego roku ma być zaszczepionych około 2 mln starszych osób.

Przypomniał, że poniedziałkowa dostawa szczepionek Pfizera była pomniejszona do 176 tys. Podał, że kolejna będzie zbliżona do dostaw wcześniejszych, a dwie następne będą znowu mniejsze.