KPRM w komunikacie przesłanym PAP podała, że liczba nowych bilbordów stale rośnie, a kampania zewnętrzna zostanie wsparta promocją na ekranach LED, na których zagoszczą animacje informacyjne.

Kampania informacyjna rządu dotycząca Narodowego Programu Szczepień to nie tylko bilbordy w całej Polsce, które już od kilku dni Polacy mogli zobaczyć na ulicach swoich miejscowości - zaznaczyła KPRM. W telewizji i internecie dostępny jest materiał wideo promujący akcję z udziałem aktorów ojca i syna: Mateusza i Stanisława Banasiuków.

Aktorzy już po raz drugi wsparli działania przeciw koronawirusowi. W kwietniu apelowali o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domu - przypomniała kancelaria premiera. W radiu od wtorku można usłyszeć spoty inspirowane kampanią telewizyjną z udziałem Banasiuków. czytane przez profesjonalnych lektorów.

W ramach radiowej części kampanii do początku stycznia będzie można usłyszeć ambasadora kampanii #SzczepimySię aktora Cezarego Pazurę. "Znany i lubiany aktor będzie zachęcał Polaków do szczepień oraz wskaże, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji na ich temat" - poinformowała kancelaria w komunikacie.

Do kampanii #SzczepimySię dołączyło ok. 50 sportowców, związków i klubów sportowych współpracujących z PKN Orlen oraz Energa SA – m.in. Piotr Małachowski, Paweł Fajdek, Maria Andrejczyk, Kamila Lićwinko i Jakub Przygoński. Na swoich profilach w mediach społecznościowych promują rzetelne informacje o szczepieniach, a także zachęcają Polaków do skorzystania ze szczepionki przeciw COVID-19 - podała KPRM.

Kancelaria zaznaczyła w komunikacie, że kampanii wizerunkowej towarzyszą działania informacyjne, w ramach których uruchomiła stronę internetową (gov.pl/szczepimysie), gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki.

Pod numerem 989 dostępna jest bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, jako element kampanii informacyjnej NPS.