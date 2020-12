41 proc. badanych deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19; to wzrost o 8 pkt proc. od poprzedniego badania. O 5 pkt proc. spadł odsetek osób, które deklarują, że nie chcą się zaszczepić; to obecnie 39 proc. - wynika z sondażu Social Changes dla wPolityce.pl.

W badaniu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zadano respondentom pytanie: "Czy Pani/Pan zaszczepi się na koronawirusa, jeśli będzie dostępna szczepionka i Pani/Pan będzie mieć taką możliwość?". Reklama Na tak zadane pytanie pozytywnie odpowiedziało 41 proc. - o 8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Spośród osób, które deklarują chęć zaszczepienia się, zdecydowanie chce się zaszczepić 20 proc. ankietowanych, a raczej jest skłonnych to zrobić 21 proc. Ponad jedna trzecia Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko COVID-19 [SONDAŻ] Zobacz również Ubywa przeciwników szczepień Odsetek osób, które deklarują, że nie chcą się zaszczepić, spadł o 5 pkt procentowych i obecnie wynosi 39 proc., a tydzień temu było to 44 proc. Spośród osób, które deklarują, że nie będą się szczepić, zdecydowanie odrzuca taką możliwość 22 proc., a 17 proc. twierdzi, że raczej nie będzie się szczepiło. 20 proc. respondentów wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć". Chęć zaszczepienia się deklaruje 57 proc. badanych, którzy deklarują poparcie dla Zjednoczonej Prawicy; 25 proc. z nich odrzuca taką możliwość. Więcej - bo 62 proc. - zwolenników szczepienia się jest wśród potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej; 29 proc. spośród nich nie chce się szczepić. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1040 osób w dniach od 25 do 28 grudnia 2020 roku.