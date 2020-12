Reporter Radia ZET Maciej Bąk zapytał Główny Inspektorat Sanitarny o to, czy ta instytucja prowadzi badania pod kątem wykrycia w Polsce nowego, ujawnionego m.in. na Wyspach Brytyjskich, wariantu koronawirusa. Rzecznik GIS Jan Bondar odesłał naszego reportera do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Rzeczniczka tej instytucji Anna Dela poinformowała, że do tej pory PZH nie otrzymał żadnej próbki od osób wracających do Polski z Wielkiej Brytanii. Badań nad nowym wariantem koronawirusa nie prowadzi też Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Nie przekazano żadnych próbek

Ma on co prawda odpowiedni sprzęt do ich przeprowadzenia, ale - jak ustaliło Radio ZET - do tej pory do instytutu nie przekazano żadnych próbek pobranych od osób przebywających w ostatnich dniach w południowo-wschodniej Anglii.

Dziwi mnie to, że my w Polsce będziemy szukać tego nowego wariantu dopiero w styczniu. Zwłaszcza, że on już zdążył się bardzo płynnie rozprzestrzenić po Europie - mówi Radiu ZET dr Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Nowy wariant koronawirusa, poza Wielką Brytanią, potwierdzono już między innymi w Niemczech, Danii, Finlandii czy Hiszpanii.