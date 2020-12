26 grudnia wieczorem do Polski trafi 10 tysięcy sztuk szczepionek, 27 grudnia trafią do 73 szpitali; do końca stycznia będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co pozwoli zaszczepić do końca stycznia około 750 tys. osób - powiedział Dworczyk.

Reklama

Pierwsze szczepienia pracowników ochrony zdrowia odbędą się m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie czy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Psarskiego w Ostrołęce.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków zaszczepieni zostaną m.in. pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie zero są: pracownicy szpitala węzłowego; pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych; pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej; pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, a także pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Szczepienia też dla administracji

Dotyczy to również personelu niemedycznego, tzn. administracyjnego i pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy czy stażystów) tych podmiotów, jak również osób z firm współpracujących z podmiotem i przebywających tam w trybie ciągłym.

Do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 mają więc prawo m.in. pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, np. dostawcy czy pracownicy ochrony. Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie zero, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Szpitale do 28 grudnia 2020 r. zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. W całej Polsce takich szpitali jest ponad 500.