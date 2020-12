Prof. Piekarska nawiązała do sytuacji w Wlk. Brytanii, gdzie wykryto nowy wariant koronawirusa.

Raz już zignorowano zakazy przemieszczania się. Bardzo liberalnie władze początkowo podchodziły do epidemii. Niestety skończyło się to dramatycznie, skończyło się to pandemią. W tej chwili władze brytyjskie i innych krajów wyciągnęły wnioski z tego, co się stało i niestety te restrykcje, które nas spotykają, one nie są wbrew nam. One są dla nas, byśmy przeżyli tę pandemię – dodała w programie "Fakty po Faktach"

W związku z wykryciem nowej odmiany SARS-CoV-2 kilka krajów europejskich, m.in. Niemcy, Holandia, Belgia, Włochy i Austria, zawiesiło lub zapowiedziało zawieszenie komunikacji lotniczej z Wielką Brytanią.

Apel WHO

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli z powodu nowego wariantu SARS-CoV-2, który pojawił się w Wielkiej Brytanii.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu koronawirusa poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.

Według WHO, oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.