W środę, 16 grudnia, na swojej stronie internetowej GUS opublikował tabele prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych. Dane są aktualizowane w cyklach miesięcznych, ok. 15. dnia każdego miesiąca na podstawie informacji z Urzędów Stanu Cywilnego.

Z tabeli wynika, że od 2 do 29 listopada zmarło w Polsce 59,5 tys. osób, podczas gdy rok temu w porównywalnym okresie (od 4 listopada do 1 grudnia) zmarło 30 tys. osób. Najwięcej zgonów w tym roku - ponad 16 tys. - odnotowano w tygodniu od 2 do 8 listopada.

W grudniu liczba zgonów zaczęła spadać. W okresie od 30 listopada do 13 grudnia stwierdzono prawie 23 tys. zgonów wobec 16 tys. w porównywalnym okresie rok temu (wzrost o 40 proc.). Są to ostatnie dostępne obecnie dane za bieżący rok. GUS zaznacza, że liczby z ostatnich tygodni mogą nie być kompletne.

Listopad był to tej pory najtragiczniejszym miesiącem pod względem liczby zgonów na COVID-19. Według danych podawanych przez resort zdrowia, w listopadzie zmarło z tego powodu prawie 12 tys. osób.