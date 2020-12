Szef KPRM podczas wtorkowej konferencji prasowej został zapytany m.in., czy jednym z benefitów dla osób, które się zaszczepią, będzie możliwość nieużywania maseczek.

Nie ma w tej chwili takich zapisów w dokumencie, które mówiłyby o nienoszeniu maseczki - odparł szef KPRM.

Z kolei odpowiadając na pytanie o kwestię potwierdzania zaszczepienia się danej osoby Dworczyk powiedział, że pacjent będzie otrzymywał takie potwierdzenie bądź w POZ w formie wydruku, bądź będzie generowany kod QR po przyjęciu drugiej dawki szczepionki.

Szef KPRM został też zapytany o to, jak proces szczepień będzie wyglądał w przypadku osób wykluczonych komunikacyjnie.

Przy każdym punkcie szczepień będą działały mobilne zespoły i w ten sposób będziemy docierać do tych osób, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień - zapowiedział Dworczyk.