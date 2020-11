W ostatnim czasie nastąpił dynamiczny wzrost zachorowań na koronawirusa w Europie. Niektóre kraje, w tym także Polska, odnotowują rekordowe liczby zakażeń. – Toczymy nierówną walkę z trudnym przeciwnikiem. Przeciwnikiem, na którego nie ma obecnie leku. Jedynym ratunkiem dla niektórych chorych na COVID-19 jest osocze ozdrowieńców – mówi Piotr Miluski, project manager niezwykłej akcji.

Reklama

Oddajesz osocze i ratujesz życie

Już dziś organizacje rządowe i pozarządowe apelują do tych, którzy chorowali na koronawirusa bądź przeszli bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, do dzielenia się swoim osoczem. Krew mogą oddawać osoby w wieku 18-65 lat, u których minął okres co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Do oddawania krwi zachęca także firma LekSeek, która wystartowała z kampanią społeczną “Podziel się osoczem i zostań SUPERBOHATEREM”. Dlaczego superbohater? – Wiele osób w dzieciństwie chciało zostać Supermanem, Spider-Manem, Batmanem... – to pozytywni bohaterowie, którzy ratują świat, pomagają innym. Czemu by zatem nie spełnić swoich marzeń z dzieciństwa? Dziś też potrzebujemy takich bohaterów, ale mają oni konkretne zadanie. Ozdrowieńcy, którzy chorowali na COVID-19 i zostali uznani za wyleczonych, mogą pomóc innym zakażonym. Zasada jest prosta: Ty oddajesz krew i ratujesz komuś życie, czyli najważniejszą wartość, jaką posiada człowiek – mówi Piotr Miluski.

Wspólnie z lekarzami szukamy superbohaterów

W ramach kampanii “Podziel się osoczem i zostań SUPERBOHATEREM” są wysyłane SMS-y, zachęcające ozdrowieńców do oddawania krwi.

Projekt jest realizowany we współpracy z placówkami medycznymi, które chcą pomóc chorym na koronawirusa i korzystają z Gabinetu drWidget – bezpłatnego programu do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. – Pierwsze placówki już się zgłosiły do kampanii SMS-owej – mówi Piotr Miluski. I dodaje: Adresatami wiadomości są wyłącznie osoby, które według systemu EWP uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19. Koszty wysyłania SMS-ów ponosi nasza firma. Placówka medyczna musi tylko wyrazić zgodę na poszukiwanie superbohaterów wśród swoich pacjentów. Wtedy w ich imieniu zostanie wysłany SMS, zachęcający ozdrowieńców do dzielenia się osoczem, które może być jedynym ratunkiem dla osób walczących o życie.

Wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoją supermocą (osoczem), powinny skontaktować się z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/).