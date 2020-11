Prezes Agencji Radosław Sierpiński w porozumieniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim zwołał kolejne spotkanie z krajowymi ekspertami, by omówić najnowsze wyniki badań, m.in. o leczeniu chorych z COVID-19.

W spotkaniu – jak przekazała PAP specjalista ds. komunikacji ABM Monika Szwugier – uczestniczyli m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie prof. Krzysztof Tomasiewicz i prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak.

Szwugier poinformowała, że w ramach dyskusji prof. Krzysztof Tomasiewicz, odniósł się do badań opisanych na łamach "New England Journal of Medicine". Wskazał, że wpisują się one w nurt prac, które jednoznacznie nie rozstrzygają o skuteczności wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

- Osocze, podawane w ramach badania dra Ventury Simononovich'a charakteryzowało się dużą rozbieżnością przeciwciał, co może mieć znaczący wpływ na wyniki końcowe. Ponadto, analiza statystyczna, oparta na tak małej grupie uczestników, może prowadzić do niedoskonałych wniosków – stwierdził.

W podobnym tonie najnowsze doniesienia skomentował prof. Robert Flisiak. - Dotychczas wszystkie publikacje dotyczące wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych z COVID-19 nie dawały stuprocentowego potwierdzenia, ale też nie zanegowały z całą pewnością skuteczności wykorzystywania tej terapii, w związku z czym publikacja argentyńskich badaczy nie dodaje merytorycznie nic nowego – ocenił.

Jednocześnie prof. Flisiak podkreślił istotę wspomagającego podania osocza u pacjentów we właściwym momencie terapii. Wyniki te potwierdzają wnioski z rejestru SARS-ter, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, które ma szansę uzyskać dofinansowanie Agencji Badań Medycznych i może stanowić krajowy rejestr terapii covidowych w Polsce.

- Na ostateczne wyniki badań, które będą w stanie z całą pewnością potwierdzić skuteczność wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19, lub jej brak, będziemy musieli jeszcze poczekać – komentował prof. Andrzej Horban.

ABM relacjonuje, że zebrani eksperci zgodnie ocenili, że leczenie remdesivirem i osoczem ozdrowieńców nadal wydają się metodami, które powinny być uwzględnione w standardzie leczenia COVID-19 przy jednoczesnej bieżącej weryfikacji badań w tym zakresie.