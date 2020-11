Dzieje się tak dlatego, że wiele drogeryjnych produktów nie zawiera składników niezbędnych do przedostania substancji aktywnych przez barierę hydrolipidową naskórka. Dzięki mezoterapii dostarczamy skórze bezpośrednio jedynie substancji aktywnych, działających na nią właściwie od razu.

Reklama

Twarz i nie tylko

Metoda mezoterapii pozwala nie tylko na pozbycie się zmarszczek, trądziku i przebarwień, ale także poprawia wygląd blizn, redukuje rozstępy oraz cellulit, a nawet pomaga zwalczyć nagromadzoną tkankę tłuszczową. Zabieg ten jest więc stosowany na twarz, dekolt, uda, brzuch i nogi… Właściwie - wszędzie. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego preparatu w zależności od potrzeb.

- W przypadku miejsc innych niż twarz, nakłucia wykonywane przez specjalistę są głębsze. Lipoliza iniekcyjna - zabieg pozbywający się zbędnej tkanki tłuszczowej „przepala” tkankę i “wysyła” ją do wątroby, która to usuwa ją z organizmu. Jeśli zdecydujemy się na taką metodę, musimy pamiętać, że konieczna będzie współpraca z kosmetologiem. Efekty samego zabiegu będą chwilowe, jeśli nie zmienimy swoich nawyków - w czasie serii zabiegów lipolizy musimy pić dużo wody, warto też być aktywnym fizycznie. To doskonała motywacja, aby zadbać o swoje zdrowie i wygląd – mówi Agnieszka Ambroziak, kosmetolog z salonu odnowy biologicznej Wy-SPA w Białymstoku.

Zabieg dla włosów

Wyjątkowym rodzajem mezoterapii igłowej jest ta stosowana na skórę głowy. Peptydowa terapia włosów hamuje ich wypadanie już od momentu pierwszego zabiegu, a następnie wspomaga odrastanie nowych. Połączenie peptydów i kwasu hialuronowego powoduje odżywienie mieszków włosowych, poprawienie ukrwienia skóry głowy. Dzięki temu włosy stają się zdrowe - piękne i gęste.

Wysoka jakość substancji

Preparaty używane podczas mezoterapii igłowej znajdują się w ampułkach, gdzie nie ma niepotrzebnych “dodatków”, jakie można zauważyć w składach np. kremów.

- Tak jak wszystkie produkty do pielęgnacji, ampułki różnią się od siebie. Warto zdecydować się na takie, których skład został przebadany medycznie. Ważne, żeby stosowana substancja aktywna była dobrana do indywidualnych potrzeb. Oczywiście inną wstrzykuje się w przypadku zmian trądzikowych, inną w celu nawilżenia skóry czy usunięcia zmarszczek, a jeszcze inną w walce ze zbędną tkanką tłuszczową – dodaje Agnieszka Ambroziak.

Dla kogo?

Metoda mezoterapii igłowej ma bardzo szerokie zastosowanie, a co za tym idzie - może z niej skorzystać właściwie każdy, niezależnie od wieku. Młode osoby decydują się na ten zabieg, by zapobiegać powstawaniu zmarszczek lub nawilżać skórę. Osoby mające problemy z nagromadzoną tkanką tłuszczową korzystają z mezoterapii na brzuchu czy też po wewnętrznej stronie ud. Zabieg sprawdzi się też w przypadku osób starszych, które chcą zmienić wygląd skóry chociażby nad kolanami bądź w ramionach, gdy stanie się ona wiotka.

Efekty

Upragnione efekty można dostrzec już po pierwszym zabiegu. Aby jednak osiągnąć maksymalny sukces, potrzeba serii - 3 lub 4 zabiegi co miesiąc. Zaraz po wykonaniu mezoterapii można zauważyć zasinienia lub pęcherzyki, ponieważ igły ingerują w strukturę skóry. Nie stanowi to jednak większego problemu - jeśli idziemy następnego dnia do pracy, to możemy zrobić makijaż. Regeneracja zajmuje zazwyczaj około 4 dni, przy czym przez dwa tygodnie unikamy słońca. Dlatego specjaliści rekomendują przeprowadzanie zabiegu mezoterapii jesienią i zimą, kiedy to jesteśmy mniej narażeni na jego promienie.