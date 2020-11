Kontrakt z NFZ na ich wykonywanie coraz częściej podpisywany jest również przez prywatne podmioty ochrony zdrowia. Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? Odpowiada Agnieszka Dziedzic-Pasik, Dyrektor Zarządzający, Centrum Medyczne Damiana.

Podstawowa Opieka Zdrowotna w czasie epidemii

Obecnie ochrona zdrowia w Polsce i innych krajach europejskich podporządkowana jest epidemii koronawirusa. Z powodu ograniczeń zmienia się sposób funkcjonowania wielu przychodni i charakter wizyt u lekarza. To również jeden z powodów, dla których prywatne placówki ochrony zdrowia decydują się na podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasi pacjenci często pytają, czy prowadzone przez nas centra medyczne oferują również świadczenia refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To istotne zwłaszcza w okresie epidemii i niepewności z nią związanej. Pacjenci oczekują szybkiego kontaktu ze swoim lekarzem, a mogą to otrzymać w warunkach ambulatoryjnych czy podczas porady telefonicznej. Dzięki telekonsultacji pacjent ma możliwość uzyskania szybkiej porady medycznej, skierowania na badania diagnostyczne, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, w tym również, jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta, skierowanie na bezpłatny test w kierunku koronawirusa. W przypadku konieczności zaordynowania pacjentowi leczenia, lekarz wystawi e-receptę, dzięki czemu wszelkie działania diagnostyczne odbywają się bez potrzeby wychodzenia z domu. To duże ułatwienie dla wszystkich osób potrzebujących uzyskania porady medycznej, zwłaszcza w obecnym czasie, w okresie ograniczeń związanych z trwającą epidemią. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. W przypadku konieczności uzyskania pomocy w nocy lub w dni świąteczne, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację – komentuje Agnieszka Dziedzic-Pasik, Dyrektor Zarządzający, Centrum Medyczne Damiana.

Zapisanie się pacjenta do określonego punktu świadczącego usługi POZ w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia odbywa się poprzez złożenie deklaracji. Może być ona wypełniona przez całą rodzinę bez konieczności wychodzenia z domu. Warto przypomnieć, że zmiana przychodni POZ może być bezpłatnie dokonana dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Limit ten nie obowiązuje w przypadku, gdy zmieniliśmy miejsce zamieszkania lub gdy wybrany lekarz rodzinny czy pielęgniarka przestaje udzielać świadczeń w danej placówce. W sytuacji gdy pacjent ukończył 18 rok życia, deklaracje złożone przez jego przedstawiciela ustawowego w jego imieniu przed pełnoletnością zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza POZ. Jeżeli pacjent nagle zachoruje lub jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. w delegacji, na urlopie lub podczas wizyty u rodziny), istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego świadczeniodawcy POZ (niż wskazany w deklaracji) mającego podpisaną umowę z NFZ.

Na czym polega Podstawowa Opieka Zdrowotna?

Pomoc medyczna w kontekście POZ nieodłącznie wiąże się z kompleksową opieką lekarza pierwszego kontaktu. W zależności od wieku pacjenta, jest to lekarz medycyny rodzinnej, internista lub pediatra. Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego kierujemy się gdy zaczynamy odczuwać dolegliwości zdrowotne. To lekarz rodzinny jako pierwszy przeprowadza badanie, podejmuje decyzje dotyczące dalszych kroków diagnostycznych czy kieruje pacjenta do lekarzy innych specjalności. Dodatkowo udziela porad w zakresie profilaktyki, wykonuje badania bilansowe u dzieci i młodzieży, oraz odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych. Lekarz POZ wnioskuje o wysłaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe czy wystawia stosowne orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta.

W zakres praw pacjenta w ramach POZ wchodzi również możliwość skorzystania z kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej, która obejmuje m.in.: świadczenia diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne oraz edukacyjne.

Pacjenci, którzy chcą korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach NFZ w Centrum Medycznym Damiana, otrzymują taką możliwość w placówce CMD przy ul. Zjednoczenia 36 w Warszawie. Deklarację można wygodnie wypełnić poprzez stronę internetową – pacjent.gov.pl oraz w recepcjach wszystkich placówek Centrum Medycznego Damiana.