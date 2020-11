– Doszliśmy do ściany. Żeby działać sprawniej, musimy przyjmować mniej próbek – mówią nam pracownicy laboratoriów.

Resort zdrowia ogłosił swoje rozwiązanie: wprowadza nową definicję przypadku COVID-19 – potwierdzoną także przez szybkie testy antygenowe, a nie tylko jak dotąd PCR.

Eksperci boją się, że to spowoduje, iż wielu chorych otrzyma wynik fałszywie negatywny. Aby to rozwiązanie miało sens, konieczne jest stosowanie wyłącznie testów drugiej generacji, robionych u osób z objawami i tylko od tygodnia do dwóch od ich wystąpienia. Laboratoria doszły do ściany, choć zajmujemy dziewiąte miejsce od końca wśród państw europejskich jeżeli chodzi o liczbę testów – w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ich niespełna 50 tys. Wczoraj było 17 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa. Na 1850 dostępnych respiratorów 1370 jest zajętych.

