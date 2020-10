Wiek stał się głównym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19. Ponieważ jednak układ odpornościowy słabnie z wiekiem - zachodzą obawy, że w grupie, która najbardziej potrzebuje ochrony szczepionki, może być ona najmniej skuteczna.

Reklama

"Financial Times" cytuje dwie osoby zaznajomione z odkryciem, że szczepionka wyzwala ochronne przeciwciała i limfocyty T w starszych grupach wiekowych, zachęcając naukowców do szukania dowodów, że szczepionka uchroni seniorów przed poważną chorobą lub śmiercią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.

Jeszcze w lipcu na łamach "The Lancet" opublikowano dane wskazujące, że szczepionka generuje "silne odpowiedzi immunologiczne" w grupie zdrowych dorosłych w wieku od 18 do 55 lat, utrzymujące się przynajmniej przez 56 dni.

Zarazem ostrzeżono, że pozytywne testy immunogenności nie gwarantują, iż szczepionka ostatecznie okaże się bezpieczna i skuteczna u osób starszych.

Cytowany przez Reutersa Jonathan Ball, profesor wirusologii na University of Nottingham, powiedział w wywiadzie dla FT: Jeśli mają dane, które pokazują, że szczepionka generuje dobrą odporność w grupie wiekowej powyżej 55 lat, również u osób starszych - myślę, że to obiecujący sygnał. Ostrzegł jednak, że chociaż dane dotyczące immunogenności byłyby zachęcające, to „ostatecznie kluczowe znaczenie ma to, czy szczepionka chroni przed poważną chorobą, o czym dowiemy się dopiero z badań fazy 3”.

Firma biofarmaceutyczna AstraZeneca, która opracowuje szczepionkę wraz z badaczami z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest postrzegana jako lider w wyścigu do wyprodukowania szczepionki chroniącej przed COVID-19.

Oxford i AstraZeneca nie odpowiedziały na razie na prośbę Reutersa o komentarze. Jak napisał FT, oczekuje się, że szczegóły odkrycia zostaną wkrótce opublikowane w czasopiśmie klinicznym (nie podano jednak tytułu).