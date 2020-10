Wirusowe zapalenie wątroby to problem globalny. Liczbę chorych na WZW typu C szacuje się w Polsce na ok. 200 tys. Niestety, tylko 10 procent z nich jest świadomych tego faktu. Czym się różnią od siebie wirusy A, B i C?

Wyjaśniła to w „Dzień Dobry TVN” prof. Alicja Wiercińska-Drapało, kierownik kliniki chorób zakaźnych WUM. Barbara Pepke, chorowała na WZW typu C bezobjawowo. Jest też prezesem Fundacji „Gwiazda Nadziei”. Reklama Jak zdiagnozowano u niej chorobę?