Wiceminister zdrowia w rozmowie w Programie I Polskiego Radia zwrócił uwagę, że obserwowana na jesieni fala zakażeń COVID-19 jest zupełnie inna od wiosennej. Poinformował przy tym, że strategia walki z koronawirusem jest modyfikowana. Także w tym tygodniu będziemy ją zmieniać.(...) Będziemy zwiększać pulę łóżek dedykowanych dla pacjentów z COVID-19, ale także dla pacjentów wymagających intensywnej opieki – wskazał.

Kraska przekazał też, że resort zdrowia chce wesprzeć lekarzy I poziomu. Aby oni doskonale wiedzieli, gdzie pacjent z takimi objawami powinien być skierowany, gdzie może być leczony, gdzie czeka dla niego łóżko. (...) Myślę, że ta logistyka na poziomie poszczególnych województw będzie zdecydowanie sprawniejsza – dodał.

Wiceminister zaapelował też o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń. Wakacje spowodowały to, że się bardziej rozprężyliśmy. Zapomnieliśmy, że koronawirus jest. Jest dość duża grupa, która uważa, że go nie ma. Ja takie osoby zapraszam do szpitali covidowych, gdzie zobaczą pacjentów, którzy chorują na koronawirusa - zaznaczył Kraska.

Polityk poinformował też, że w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski spotka się z komendantem głównym policji, aby omówić egzekucję obowiązujących restrykcji. Zaznaczył przy tym, że nie wszyscy stosują się do nakazu zasłaniania nosa i ust. To nie jest dla nas. To jest dla osoby, z którą możemy się w tym sklepie spotkać. Nie bądźmy egoistami - zaapelował. Zdaniem Kraski egzekucja obowiązujących restrykcji powinna być bardziej zdecydowana. Jeżeli nie dociera do nas to, co mówimy, że powinniśmy pamiętać o osobach, z którymi jesteśmy w pobliżu, to niestety kara musi być - zaznaczył.