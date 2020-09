Po dwóch tygodniach działania nowego planu walki z COVID-19 okazało się, że się nie sprawdził. Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), które miały diagnozować pacjentów, większość wysyłały na leczenie do szpitali. W efekcie zbuntowali się lekarze zakaźnicy, na których przerzucono całą odpowiedzialność. Zablokowały się też szpitale: w wielu brakuje już miejsc.

– Nie mamy wolnych łóżek – mówią nam dyrektorzy. I to zarówno placówek wysokospecjalistycznych, jak i drugiego stopnia, czyli takich, do których trafia większość pacjentów z koronawirusem. W warszawskim Szpitalu Bródnowskim wszystkie 16 miejsc, które były odizolowane dla chorych na koronawirusa, jest zajętych. W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy na 48 łóżek dla pacjentów z COVID-19 dostępne są tylko dwa.

– Przy czym nie ma już wolnych łóżek z respiratorami, a mamy ich cztery. I to już od dłuższego czasu, dlatego jesteśmy zmuszeni odsyłać pacjentów do innych jednostek. Co stanowi oczywiście wyzwanie, bo miejsca dla nich coraz trudniej znaleźć, a czas gra rolę – mówi prof. Małgorzata Pawłowska, z-ca dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.

Również w szpitalach najbardziej specjalistycznych są problemy. Kierownictwo krakowskiego szpitala uniwersyteckiego przyznaje, że liczba pacjentów rośnie z dnia na dzień, a miejsc nie ma.

Resort proponuje w odpowiedzi wzrost liczby łóżek do w sumie ok. 8 tys., wobec ponad 6 tys. dziś. Dodatkowo od poniedziałku opiekę nad chorymi mają przejąć lekarze rodzinni. To oni mają decydować, czy chory z COVID-19 może zostać w domu, czy powinien być hospitalizowany. Jeżeli zostanie w domu, będzie pod opieką lekarza POZ. Wprowadzono też nowe obostrzenia. Mniejsza ma być liczba weselników, puby w strefach czerwonych będą otwarte tylko w określonych godzinach, również w żółtych strefach będzie nakaz noszenia maseczek na ulicy.

