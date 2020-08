Nasi ojcowie zmienili obraz polskiej chirurgii serca tworząc nowoczesną specjalizację, której ramy wychodzą poza klasyczny nóż i szew. Dziś zespół Religa/Zembala wykonując zabieg TAVI TF (wprowadzenie cewnika przez tętnicę udową – red.) pokazał sile wzajemnej współpracy opartej na szacunku, zrozumieniu i troski o dobry wynik leczenia trudnej chorej – napisał Zembala na Facebooku. Dodał do niego zdjęcie, na którym stoi cały zespół.

O tym, jak przebiegała wspólnie przez nich przeprowadzona operacja, opowiadali w Faktach” TVN.

Wprowadzając jedną z technologii w moim ośrodku, mieliśmy okazję się spotkać z Michałem przy jednym stole operacyjnym – przyznał Grzegorz Religa.

Bardzo fajny, bardzo dobry zespół. Bardzo dobrze się tam pracuje. Właściwie jakbyśmy od zawsze ze sobą pracowali – dodał Michał Zembala.

Operacja odbyła się w Łódzkim Szpitalu im Biegańskiego. Zbigniew Religa, Marian Zembala i Andrzej Bochenek w 1985 roku dokonali pierwszego w Polsce przeszczepu serca. Synowie chirurgów przyznali, że w zespole po 35 latach zabrakło tylko syna Bochenka. Tomasz Bochenek również został lekarzem, tak jak jego ojciec.

Ostatnio śmialiśmy się, że musimy poprosić Tomka do nas. On jest kardiologiem, a że zabiegi TAVI są wykonywane w zespole kardiolog-kardiochirurg, to jest taki pomysł - mówił Michał Zembala.

Podkreślił, że bycie lekarzem to był ich własny wybór.

To droga, którą obraliśmy, może zależnie, może niezależnie od rodziców. Może oni byli wzorem w jakiejś części, ale to nasz wybór – powiedział Zembala.