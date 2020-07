W zeszłorocznym zestawieniu „Expat Explore Survey” przygotowywanym przez HSBC zajęliśmy 13. miejsce wśród krajów, w których warto żyć i pracować. Polska jest cenionym miejscem głównie ze względu na dogodną lokalizację – w centrum Europy oraz stosunkowo niskie koszty utrzymania, co dla ekspatów jest bardzo atrakcyjnym czynnikiem. Jednak w nowym kraju niezmiernie ważny jest też poziom opieki medycznej – na jakich warunkach mogą dbać o swoje zdrowie ekspaci w Polsce?

Pracownik zagraniczny, który przyjeżdża do Polski realizować np. kilkumiesięczny kontrakt ma przed sobą wiele wyzwań. Na początku barierą jest brak znajomości lokalnych realiów, języka, nowego otoczenia. Zmiana miejsca zamieszkania oznacza też konieczność dostosowania się do warunków życia panujących w danym kraju. Niezmiernie istotne jest także poznanie obowiązującego systemu opieki zdrowotnej. W jaki sposób cudzoziemiec może korzystać ze świadczeń medycznych, które będą gwarantować mu bezpieczną, szybką i kompleksową ochronę zdrowia?

Cudzoziemiec a publiczna opieka zdrowotna

W jaki sposób ekspaci mogą korzystać z publicznej opieki medycznej przebywając w naszym kraju? W Polsce jest to zależne od tego, czy mamy z danym państwem podpisane stosowne umowy. Obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają ubezpieczenie w swoich krajach, mają prawo korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Inaczej wygląda to u osób spoza UE (tyczy się to np. Ukraińców), którzy takich uprawnień otrzymać nie mogą. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z prywatnej polisy ubezpieczeniowej.

Zdarza się także, że pracownik posiada prywatne ubezpieczenie wykupione u siebie w kraju. Wtedy, będąc w Polsce i potrzebując opieki, powinien poszukać placówki, kompleksowo zajmującej się obsługą także ubezpieczeń zagranicznych, m.in. Cigna International (US, UK), Bupa, Allianz, Axa PPP, SOS International, Aetna, GMC, Inter Krankenversicherung Ag, Seven Corners, Inter Global, Menzis. Warto jednak mieć na uwadze, że wybór takiej placówki nie powinien być przypadkowy, a najlepiej korzystać z poradni zapewniających kompleksowość usług w oparciu o komunikację w języku angielskim (np. CMD).

W naszym centrum mamy profesjonalny zespół, który zajmuje się kompleksową, anglojęzyczną opieką nad posiadaczami zagranicznych polis ubezpieczeniowych. Pacjenci mogą korzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, rehabilitacji, a także poddawać się zabiegom i operacjom oraz realizować porody. Pacjent kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem Individual Medical Care, podaje swoje dane i już od tej chwili dopełniamy wszystkich formalności, takich jak kontakt z ubezpieczycielem, weryfikacja zakresu polisy ubezpieczeniowej, a także gromadzenie i przesyłanie niezbędnych dokumentów. Pracownik IMC koordynuje całość opieki, począwszy od umawiania pacjenta na konsultacje i zabiegi, aż do towarzyszenia pacjentkom np. podczas porodu. Warto podkreślić także możliwości korzystania z opieki szpitalnej. Dla ekspatów wysoki standard świadczonych usług oraz kompleksowość leczenia są kluczowe. Dobrze mieć pewność, że szpital do którego trafimy np. w razie konieczności wykonania zabiegu będzie oferował jakościową opiekę (zapewniając prowadzenie konsultacji z anglojęzycznymi lekarzami), w pełni biorąc na siebie koordynację całego procesu, umożliwiając wykonanie zarówno nagłych zabiegów, jak i tych, które z powodu pandemii koronawirusa musiały zostać przesunięte – komentuje Marek Kubicki, Członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana.

Lekarz z biegłym angielskim, a może opiekun?

Chociaż w obecnych czasach wiele osób sprawnie posługuje się językiem angielskim, precyzyjne wytłumaczenie medycznych zawiłości nie należy do najłatwiejszych zadań. Aby uniknąć sytuacji, w której powstaje mocna bariera językowa, uniemożliwiająca sprawny kontakt na linii lekarz-pacjent, w ramach zakupionego ubezpieczenia indywidualnego możemy mieć możliwość skorzystania z pomocy opiekuna, który biegle operuje językiem obcym. Dzięki temu pacjent otrzymuje pełną wiedzę nt. swojego stanu zdrowia, a wizyta lekarska przebiega zdecydowanie sprawniej i szybciej bez niepotrzebnych nerwów oraz zniecierpliwienia.

Nieoczekiwana hospitalizacja

Wiele umów z ubezpieczycielami zagranicznymi obejmuje również hospitalizację. Anglojęzyczny dział opieki szpitalnej to jednostka, która koordynuje wszystkie kwestie formalne za Pacjenta.

To, co najbardziej cenią nasi pacjenci to fakt, że nie muszą o nic się martwić. To my umawiamy wizytę kwalifikującą do lekarza, a następnie wspólnie z pacjentem i lekarzem ustalamy dogodny termin wykonania zabiegu. Lekarz posługujący się językiem angielskim, sprawna obsługa, komfort pobytu, a w obecnych czasach reżim sanitarny spowodowany wirusem Covid-19 to niewątpliwie aspekty, które przekonują obcokrajowców – komentuje Justyna Sierzputowska, koordynator Działu Opieki Szpitalnej.

Brak ubezpieczenia zagranicznego?

Jeżeli z różnych przyczyn obcokrajowiec przebywający na terenie naszego kraju nie posiada zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego może korzystać płatnie z tych usług. Również korzystając z przywilejów opieki medycznej przez personel medyczny posługujący się językiem angielskim podczas konsultacji lekarskich stacjonarnych i zdalnych, przy wykonywaniu badań diagnostycznych oraz koordynacji opieki medycznej, w tym hospitalizacji.

W mieście i poza miastem

Przebywając dłuższy czas w delegacji w jednym państwie, ekspat powinien znać już miasto, w którym mieszka. Jednak co w sytuacji, gdy kłopoty zdrowotne pojawią się akurat podczas zmiany miejsca pobytu (np. weekendowego wyjazdu)?

Istnieją sytuacje, kiedy pacjent pilnie potrzebuje konsultacji eksperckiej – kiedy zabrakło mu leków, potrzebuje szybkiej porady, skierowania – a akurat wyjechał na kilka dni poza miasto. Poszukiwanie wtedy placówki medycznej i wolnego terminu do lekarza, którego się nie zna, może być trudne. Z pomocą przychodzi jednak telemedycyna, czyli możliwość szybkiej konsultacji z anglojęzycznym lekarzem, który w kilka minut udzieli porady czy wypisze receptę. Jest to profesjonalny i nowoczesny sposób na świadczenie usług medycznych także na odległość. To duże usprawnienie systemu opieki zdrowotnej – komentuje Dominika Korczak-Kierownik ds. Marketingu w Centrum Medycznym Damiana

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w naszym życiu. Całodobowa opieka telefoniczna, szeroki zakres specjalistów, wsparcie koordynatora medycznego, brak bariery językowej to elementy w opiece zdrowotnej, które dają duży komfort w trosce o nasze zdrowie. Zatem, decydując się na podjęcie kontraktu w innym kraju, ekspat powinien dobrze się przygotować i poznać możliwości systemu opieki zdrowotnej, wybierając dla siebie najlepszą z dostępnych opcji.