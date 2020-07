Co więc może być przyczyną kaszlu? Na to pytanie odpowiedział lekarz Michał Domaszewski, który w pierwszej kolejności wskazał suche powietrze. - Zimą mamy zwyczaj rozkręcania kaloryferów, ale zapominamy o tym, żeby włączyć nawilżać - wyznał. - Drugim najczęstszym powodem jest tzw. kaszel poinfekcyjny. Taki kaszel może trwać aż do 8 tygodni - dodał.

