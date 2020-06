Madrycka gazeta przypomniała, że konieczność zabezpieczenia się przed zakażeniami SARS-CoV-2 sprawiła, iż plastik wszedł ponownie do powszechnego użycia, m.in. w formie przyłbic ochronnych, rękawic czy gogli stosowanych przez personel medyczny.

Reklama

Dziennik odnotował, że dużą popularnością w ośrodkach opiekuńczych cieszą się obecnie transparentne plastikowe kotary, dzięki którym rodziny odwiedzające seniorów w domach spokojnej starości mogą uścisnąć swoich bliskich.

- Koronawirus pozbawił nas wielu rzeczy. Niektóre jednak nam przywrócił z całą mocą. Wśród nich jest plastik - napisał we wtorek “El Mundo”.

Gazeta wskazała, że dzięki możliwości wykonania różnych form z plastiku oraz jego różnorodnej tekstury jest on bardzo użytecznym materiałem.

- Dzięki tym właściwościom plastik jest aktualnie jednym z najbardziej pożądanych materiałów w 2020 r. I nie zapominajmy – bardzo tanim - odnotował wydawany w Madrycie dziennik.

Gazeta wskazuje, że powrót do masowego korzystania z plastiku na świecie występuje w okresie, kiedy jego użycie w sklepach w wielu państwach świata było ograniczane do minimum, m. in. poprzez zastępowanie toreb z plastiku innymi materiałami.

“El Mundo” podaje, że w samej tylko Hiszpanii w okresie epidemii koronawirusa w 750 sklepach tego kraju zużyto 150 mln sztuk plastikowych rękawic.

- Podczas zaledwie trzech miesięcy zużyto tyle sztuk rękawic, ile w normalnych warunkach powinno wystarczyć na sześć lat - podsumowała gazeta.