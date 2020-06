Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie ma charakter domowy. Opiekuje się 50 podopiecznymi. Lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci jeżdżą do domów chorych i pomagają im na miejscu. W czasie epidemii liczba wizyt domowych zmalała na rzecz teleporad dla rodziców i opiekunów.

- Wszystko się zmieniło. Nasi podopieczni to dzieci, ale też młodzi dorośli, którzy są na pierwszej linii zagrożenia koronawirusem, więc nic dziwnego, że w ich domach strach był spotęgowany. Były domy, które się "okopały" i z mieszkańcami można było porozmawiać tylko na podwórku lub na klatce schodowej. Teraz już napięcie opadło – powiedział Krzysztof Nawrocki.

Z jego obserwacji wynika także, że dzieci nie przechodzą infekcji sezonowych, takich jak m.in. przeziębienia czy grypa. - Dzieci współmieszkające z naszymi podopiecznymi nie chodzą do szkoły. Infekcje sezonowe praktycznie zanikły – poinformował pediatra i dodał, że wcześniej choroby sezonowe błyskawicznie roznosiły się wśród najmłodszych.

Negatywnym skutkiem obostrzeń mających zatrzymać koronawirusa są – zdaniem lekarza – zdecydowanie większe wydatki związane ze środkami ochrony osobistej dla personelu. Pediatra podał, że w związku z pandemią finansowanie z NFZ się nie zmieniło. Hospicjum działa także dzięki jednemu procentowi z PIT i dzięki wpłatom od darczyńców.

Wiceprezes Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci Wojciech Glac ocenił, że w czasie epidemii liczba darczyńców wspierających placówkę zmalała o ok. jedną trzecią. Według niego w przyszłym roku zmniejszy się dochód uzyskany z jednego procenta.

- Myślę, że to wynik trudnej sytuacji osób indywidualnych i firm, które nas wspierały, ale też przekierowania przez sponsorów środków dla podmiotów, które leczą chorych na COVID-19 – powiedział wiceprezes hospicjum. Według niego koszty codziennej działalności hospicjum wzrosły o ok. 15 tys. zł miesięcznie. - Wynika to głównie z potrzeby zakupu jednorazowych środków ochrony osobistej, które dotąd nie były potrzebne w takich ilościach – ocenił.

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci działa od 2006 r. Ma status organizacji pożytku publicznego (jest fundacją). Wspiera nieuleczalnie chore dzieci i ich rodziny. Oprócz opieki medycznej i psychologicznej zapewnia podopiecznym pomoc m.in. prawną. Od 2016 r. w ramach hospicjum działa Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie, gdzie nieuleczalnie lub przewlekle chore dziecko może przebywać przez 14 dni. Centrum to służy rodzinom, które w danym czasie – np. z powodu własnej choroby – nie mogą zajmować się dzieckiem w domu.