Liczby pochodzące z Chin sugerują, że do większości zakażeń jednego człowieka przez drugiego dochodzi w rodzinach.

Autorzy badania, które ma się ukazać na łamach „BMJ Global Health”, przeprowadzili ankiety wśród 460 osób należących do 124 rodzin w Pekinie. Pytali o działania związane z higieną i inne zachowania, które mogą mieć znaczenie dla ryzyka zachorowania.

W każdej rodzinie żyła przynajmniej jedna osoba z potwierdzoną chorobą COVID-19. Średnio w rodzinach były 4 osoby, ale liczba ta wahała się między 2 a 9. Jako domowników naukowcy uznali osoby, które mieszkały z chorym przynajmniej przez 4 dni przed i 24 godziny po pojawieniu się pierwszych objawów.

W 41 rodzinach doszło do dalszych zakażeń. W ten sposób zachorowało 77 dorosłych i dzieci. To znaczy, że zainfekowana więc została prawie co czwarta osoba. Większość dzieci miała łagodne objawy, jedno nie miało wcale. 83 proc. dorosłych także przeszło chorobę łagodnie, u 10 proc. objawy były silne. Stan jednej osoby był krytyczny.

Kilka działań zmniejszało jednak ryzyko zachorowania nawet w bardziej zatłoczonych domach: stosowanie środków dezynfekujących, otwieranie okien i utrzymywanie dystansu przynajmniej jednego metra.

Dezynfekcja zmniejszała ryzyko o 77 proc. Pomagały także maseczki noszone przez domowników, w tym osobę chorą, zanim pojawiły się objawy. W tym przypadku ryzyko spadało o 79 proc.

Zagrożenie rosło natomiast aż czterokrotnie, jeśli chora osoba miała biegunkę. Jeśli przy tym utrzymywała z innymi bliski kontakt, np. jadła wspólne posiłki czy oglądała telewizję - ryzyko rosło aż 18-krotnie.

Zdaniem badaczy wyniki wskazują na zasadność noszenia maseczek także w domach.

Uzyskane rezultaty mają szczególne znaczenie dla rodzin żyjących z osobą objętą kwarantanną czy pracownikiem służby zdrowia.

- Badanie to potwierdza, że największe ryzyko domowego zakażenia pojawia się, zanim wystąpią objawy. Pokazuje jednak, że środki ostrożności (niefarmaceutyczne interwencje), takie jak noszenie maseczek, dezynfekcja i dystans społeczny mogą zapobiegać zarażaniu COVID-19 w trakcie pandemii, niezależnie od wielkości rodziny i domu - twierdzą autorzy publikacji.

- Domowe zakażenia to ważny czynnik napędzający wzrost pandemii - piszą badacze i wskazują, że ich wnioski mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu zaleceń dla rodzin w rejonach o dużej liczbie zakażeń czy dotkniętych innymi czynnikami ryzyka.