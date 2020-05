W Warszawie rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Onkologii Mariusz Gierej powiedział, że od początku ogłoszenia stanu epidemii planowane zabiegi były wykonywane zgodnie z ich terminarzem. Odbywają się także konsultacje specjalistyczne, choć część z nich prowadzona jest w ramach teleporad. Odwołane były jedynie zabiegi rehabilitacji leczniczej i część badań profilaktycznych. Gierej podkreślił jednak, że i te niebawem zostaną wznowione.

Podobnie jest w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki I Dziecka w Warszawie. Kierownik tej placówki, prof. Anna Raciborska poinformowała, że wykonywane są zabiegi planowe, a nowi pacjenci są nieprzerwanie przyjmowani. Jednak przed ich przyjęciem są wykonywane badania na Covid-19, zarówno dzieciom, jak i rodzicom. W stolicy jedynie w Centrum Zdrowia Dziecka od połowy marca zawieszone zostały do odwołania przyjęcia planowe do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne, diagnostyczne i rehabilitacyjne. Ograniczenie to nie dotyczy przyjęć pilnych oraz niezbędnych.

Również we Wrocławiu Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przyjmuje pacjentów i wykonuje wszystkie zabiegi, w tym te najważniejsze - przeszczepu szpiku. Kierownik kliniki prof. Bernarda Kazanowska podkreśliła, że w placówce przestrzegany jest pełny reżim związany z pandemią koronawirusa, a cały personel podzielony został na dwa zespoły i pracuje w systemie "tydzień na tydzień". Chodzi o to, by w sytuacji wykrycia zakażenia Covid-19 jeden z zespołów był bezpieczny i mógł nadal pracować.

Od maja do pełnej aktywności sprzed ogłoszenia pandemii koronawirusa zaczął też wracać Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, czyli jeden z największych ośrodków onkologicznych w kraju. Kliniki i poszczególne zakłady Narodowego Instytutu Onkologii stopniowo rezygnują z pracy rotacyjnej i zdalnej członków personelu, którzy mogli pracować w takiej formule. Pełne obłożenie notuje też oddział onkologii, hematologii i chemiopterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jedynie kontrole w przyszpitalnej poradni, jeśli stan pacjenta nie budzi niepokoju - odbywają się w formie teleporad.

Jeśli chodzi o Łódź, to nie ma kłopotów w leczeniu nowotworów w szpitalu im. Kopernika - jednej z największych placówek medycznych w województwie łódzkim - o czym zapewniają służby prasowe szpitala. Pacjenci onkologiczni mają w naszym szpitalu zapewnioną ciągłość leczenia. Ośrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi działa w pełnym zakresie - powiedziała Julia Ścigała z biura prasowego szpitala.

Bez zakłóceń działa też Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Szpital przez cały czas epidemii prowadzi operacje i zabiegi, jak radioterapia czy chemioterapia - poinformowała rzeczniczka szpitala Agnieszka Bielińska. Podkreśliła, że pacjent onkologiczny nie może czekać.