Wiele osób obawia się jednak wezwać karetkę z powodu ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w ten sposób jeszcze bardziej ryzykując własne życie. - Zaledwie w ciągu ostatniego miesiąca o 25 proc. spadła liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej stosowanych w ostrym zawale serca – alarmuje prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Adam Witkowski.

- W czasie epidemii SARS-CoV-2 często słyszymy od zgłaszających się do nas pacjentów, że bardzo obawiali się przyjazdu do szpitala i potencjalnego zakażenia. Tymczasem w ośrodkach podejmujących terapię ostrego zespołu wieńcowego w całej Polsce wdrożono procedury bezpiecznej terapii pacjentów – przekonuje specjalista, który jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Podkreśla, że z terapią zawału serca nie wolno zwlekać. - Jako środowisko kardiologiczne musimy zrobić wszystko, by zapewnić naszym pacjentom jak najlepsze warunki leczenia i zachęcić ich do wezwania pomocy wtedy, kiedy to konieczne. Stąd pomysł na webinarium, podczas którego porównamy najnowsze dane i przeanalizujemy najlepsze praktyki z Polski i z Europy – dodaje.

Czołowi w Polsce kardiolodzy będą mówić o tym, jak wygląda leczenie zawału w Europie w czasie pandemii Covid-19, i jakie są zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. O terapii ostrego zespołu wieńcowego w opowie prof. Dariusz Dudek, prezydent-elekt Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI).

Omawiane będą wyniki badania ankietowego, zrealizowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w nawiązaniu do warunków leczenia pacjentów z zawałem serca w Polsce w czasach COVID-19. O wytycznych i perspektywie polskiej opowie prof. Adam Witkowski.

Spotkanie ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla lekarzy będących członkami PTK odbędzie się na platformie edukacyjnej towarzystwa w poniedziałek 4 maja 2020 roku o godzinie 18.00.