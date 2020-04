Ratownik Kamil Wawrzyniak mówi, że w szpitalu, w którym pracuje, jest coraz więcej pacjentów z koronawirusem. Jest ich dużo. Myślę, że to właśnie ci pacjenci, którzy byli nierozważni. Ci, którzy wychodzili z pieskiem na spacer, którzy chodzili sobie na zakupy bez rękawiczek, bo ludzie by się z nich śmiali, że po co ta maseczka. Nie, nie zakładajcie maseczek, nie myjcie rąk, nie zakładajcie rękawiczek i witajcie się ze wszystkimi, a przywitamy się tutaj - dodaje.

Tłumaczy też, że - jego zdaniem - to dopiero początek epidemii w Polsce. Wszyscy pytają mnie, jak długo to jeszcze potrwa. Potrwa to tak długo, dopóki nie będziemy stosować się do wszystkich nakazów zostania w domu. (...) Siedźmy w domu, myjmy ręce, a jeżeli trzeba wyjść do sklepu, to niech wychodzi jedna osoba raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. To jest ten czas, gdy musimy zebrać wszystkie siły żeby być w domu". Nie wykorzystujmy zakupów, czy spacerów z psem do spędzenia czasu z kimś. My naprawdę jeszcze nie zaczęliśmy chorować, przed nami ciężkie tygodnie, a więc nie kłammy medyków i zostańmy w domu - apeluje w tvn24.pl.