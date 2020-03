Część w tej liczbie jest również kobiet na urlopach macierzyńskich. Obsługa tego systemu na razie, na poziomie tej epidemii, która dotychczas była, jakoś funkcjonował, ale jeżeli się ona zwiększy, to rzeczywiście będzie nam trudno - powiedziała w „Faktach po Faktach” w TVN24 dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Zakup testów to jest oczywiście jedna sprawa, można sobie kupić dużo testów, ale ktoś musi te testy zrobić i w jakimś laboratorium. Minister zdrowia zapowiada, że uruchomi 30 laboratoriów, w tym niektóre są komercyjne, takie, które mają duże moce przerobowe, ale tam musi to wykonywać pracownik, który potrafi te testy robić. Oprócz tego, że same testy są kupione, to zaczyna brakować nam tej bazy laboratoryjnej i zasobów ludzkich – dodała dr Cholewińska-Szymańska w TVN24.