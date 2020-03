Jerzy Owsiak był także pytany o decyzję Andrzeja Dudy, o podpisaniu ustawy o przekazaniu telewizji publicznej 2 mld złotych.

Absolutnie nie powinien tego podpisywać. Tak naprawdę przy takiej sumie i przy takim przeznaczeniu tych pieniędzy powinno być rozpisane referendum. Referendum kosztuje 100 mln zł, więc żeby zaoszczędzić, to referendum – krytykował prezydenta szef WOŚP w Radiu ZET.

Mamy początek roku, początek roku i 2 mld zł ma być wpompowane w telewizję państwową, która ma budżet ustalony. W związku z tym proszę nam powiedzieć, co z tymi pieniędzmi zrobiono do tej pory – dodał.

Pan prezydent pracuje długopisem, już tak mówiąc, jak memy mówią, ponieważ podpisuje często ustawy, z którymi… które budzą ogromne kontrowersje z naszej strony. Podpisał ustawę o nierozdzielaniu finansowania geriatrii. Uważam, że bardzo zły podpis. Teraz są 2 mld, które mogły być przeznaczone na zdrowie. To nie prezydent, moim zdaniem, nie funkcja ważnej osoby, jaką jest prezydent 40-milionowego kraju, ma decydować, czy telewizja ma mieć pieniądze czy też nie. To się w ogóle powinno w innych… na innych płaszczyznach rozgrywać. Rozgrzana dyskusja do czerwoności – kontynuował Owsiak.

W związku z tym, jeżeli teraz obrazowo państwu zdałem sprawę, że 125 zł jeżeli nie zapłacimy, to sobie odbierzemy te 2 mld, które zostały wrzucone na jeden rok. Proszę sobie zdawać sprawę – na jeden rok. W ciągu 5 lat ustawa mówi o 10 mld zł. Czy ta telewizja będzie mi pokazywała codziennie koncert Rolling Stonesów na przykład? Bo ja ich bardzo lubię. Nie, nie będzie tego pokazywała i też mówiłem o tym. Panie prezydencie, telewizja nie leczy. Nie leczy, to jest nieprawda. Telewizja ma bawić, niech to robi jak najlepiej, jak najlepiej, ale nie leczy. To jest bzdura, którą usłyszałem niestety, kiedy motywowano, jak te pieniądze wydać. Tak, powinna być narodowa dyskusja na ten temat – powiedział Owsiak w Radiu ZET.

Szef WOŚP był pytany o plany Orkiestry i koronawirusa w Polsce.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to my natychmiast możemy zmienić plany. Możemy chociażby kupić sprzęt, który będzie pomagał w diagnostyce – zapewniał w Radiu ZET Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak był pytany o rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który wyniósł w tym roku 186 mln 133 tys. 610 zł 66 groszy.

Nie do końca się tego spodziewałem. Zapytałem nawet słuchaczy: A jak nie będzie rekordu, to czy tort ma być mniejszy? Ludzie powiedzieli: Jurek, nie pękaj. Nie chodzi o to, czy będzie rekord. Fajnie, że byliśmy razem – mówił Owsiak w Radiu ZET.

Szef WOŚP powiedział, że pieniądze z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone "na sale operacyjne, sale zabiegowe".

Już w maju będziemy kupowali. Później będzie kardiochirurgia. Szpitale już dostały ankiety – mówił Owsiak.