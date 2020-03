- Sytuację mamy dobrą, mamy jeden przypadek zdiagnozowany pozytywnie. Karetka przyjechała, żeby pacjenta zabrać, ubrana w sposób właściwy - zgodnie z procedurą. Powiem państwu, że przez cały czas się martwiłam, czy ten pacjent przeżyje - mówiła Jadwiga Caban-Korbas. Dodała, że "pacjent poczuł się już na tyle dobrze, że zaczął się odgrażać".

Szefowa słubickiego sanepidu mimo wcześniejszych apelów ministra zdrowia, by uszanować prywatność pacjenta, przedstawiła też zawiłą sytuację rodzinną chorego. Sama zaapelowała także do osób postronnych o podawanie szczegółowych informacji na temat członków rodziny i osób, które miały kontakt z zakażonym. - Ja nie potrzebuję od nikogo danych po to, żeby je sprzedać na targu, poopowiadać przyjaciółce czy przy budce z piwem - argumentowała.

Caban-Korbas udzieliła również kilku rad. - Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem. A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłop ma się zarazić. Nie plujemy na ulicy. Wiecie państwo dlaczego? Wirus lubi człowieka, on wcale nie chce siedzieć na powierzchniach, które nie są ludzkie. Nie ma się tam czym paść. Ale w tej galaretowatej plwocinie może kilka godzin przetrwać, aż ona nie wyschnie - zauważyła.

- Policję prosiłabym o ewentualną pomoc, jakbym miała jakichś filozofów, którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać albo zwiewają, jak ten dziadek we Włoszech, 80-prawie letni. Ale proszę państwa, nie ma się co dziwić, przy niedotlenionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. Nie ma tu żadnego leśnika? To dobrze, nie odstrzeli mnie, jestem przeciwnikiem tego co się dzieje, bo ja kocham zwierzęta. I ludzi też zresztą - oznajmiła.

Odniosła się także do niejasnej sytuacji w Cybince, skąd pochodzi pacjent. - Mam informację od niego, że w Cybince nie spotykał się z nikim. Nie do końca jest jasne, bo pan twierdzi, że jak wsiadał (do autokaru - przyp. red.) to nie miał żadnego kaszlu, usiadł z tyłu, siedziała tylko jedna pani, pół autokaru kaszlało. Ja nie wiem, kto kogo poczęstował i czym. Apeluję do państwa, nic się nie dzieje. Natomiast dowala ludziom starszym i schorowanym. I żeby wszystkim opadły emocje, bo ja dzisiaj nie wiem, jak się nazywam - powiedziała, po czym dodała, że Cybinka "wygląda, jakby ją korniki zżarły". - A przynajmniej Biedronka w Cybince - doprecyzowała.

Na koniec szefowa sanepidu zanuciła fragment piosenki "Jak się masz, kochanie".