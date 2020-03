Operacje laparoskopowe – na czym polegają?

Reklama

Stały postęp technologiczny w dziedzinie medycyny, pozwala oferować pacjentom innowacyjne i coraz mniej inwazyjne techniki chirurgiczne. Taką możliwością jest właśnie laparoskopia, którą zaliczamy do endoskopowych metod operacyjnych. Otwiera ona nowe możliwości przed chirurgami m.in. umożliwiając wgląd do wnętrza jamy brzusznej za pomocą kamery, a następnie wykonanie operacji w sposób małoinwazyjny, przy użyciu zaawansowanej aparatury. Jakość obrazu podczas operacji (np. w rozdzielczości 4K) pozwala na bardzo precyzyjne ruchy, które nie są możliwe do wykonania za pomocą rąk. Metoda ta jest mało inwazyjna i pozwala na szybszy powrót pacjenta do zdrowia. Przy jakich schorzeniach się sprawdzi?

Małoinwazyjne leczenie przepuklin?

Przepuklina, to najczęściej uwypuklenie zawartości jamy brzusznej (np. jelita), które rozwija się stopniowo. U zdrowego człowieka, wszystkie narządy w jamie brzusznej pozostają w tym samym położeniu, mimo zmian pozycji, a jest to możliwe dzięki powłokom brzusznym. Jeśli jednak gdzieś na styku mięśni pojawi się słabszy punkt, może dojść do sytuacji, że w tym miejscu powstanie szczelina. To właśnie umożliwia wydostanie się otrzewnej, narządów wewnętrznych czy jelit. Warto dodać, że przepuklina może wystąpić w każdym wieku, a problem dotyka zarówno kobiet i mężczyzn.

Nieleczona przepuklina bardzo negatywnie wpływa na jakość życia i w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do kalectwa. Jednak dzięki rozwojowi medycyny pacjent z przepukliną może poddać się skutecznym i bezpiecznym zabiegom, które znacznie skracają okres rekonwalescencji. Do takich metod zaliczamy m.in. operacje laparoskopowe.

Celem laparoskopowego zabiegu operacyjnego jest wprowadzenie specjalnej siatki, wykonanej najczęściej z polipropylenu, w miejsce ubytku ściany jamy brzusznej. Kluczowy jest fakt, że dzięki zaawansowanej technologii i aparaturze jest to możliwe przy minimalnym naruszeniu ciągłości powłok ciała. To duży komfort dla pacjenta, który może szybciej powrócić do pełnej aktywności. Warto także nadmienić, że nowoczesna metoda laparoskopowa pozwala na jednoczesne leczenie operacyjne różnych patologii np.: przepukliny obustronnej czy współistniejącej kamicy pęcherzyka żółciowego – komentuje lek. med. Janusz Świątkiewicz z Centrum Medycznego Damiana.

Rozpraw się z żylakami… endoskopowo

Kolejnym przykładem dolegliwości, które można pokonać za pomocą nowoczesnych metod małoinwazyjnej chirurgii, jest przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych, która może prowadzić do powstawania bolesnych i nieestetycznych żylaków. Wśród podstawowych przyczyn ich pojawiania się można wymienić: niewydolność zastawek żylnych, zwiększone ciśnienie w żyłach, uszkodzenie naczyń krwionośnych lub ich niewydolność. Najbardziej narażone na powstawanie żylaków są kobiety po 40. roku życia, a także osoby w podeszłym wieku, mające nadwagę lub otyłość czy prowadzące siedzący tryb życia.

W walce z żylakami z powodzeniem wykorzystuje się m.in. endoskopową chirurgię, która pozwala m.in. na likwidację patologicznych połączeń żylnych między układami powierzchownym i głębokim.

Wybór określonej metody jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby (6 stopni niewydolności żyły CEAP) oraz od indywidualnych predyspozycji pacjenta. W zależności od określonego przypadku lekarz przeprowadza badanie klinicznie oraz zleca zazwyczaj dodatkowe badania obrazowe – USG Doppler kończyn dolnych i badanie laboratoryjne (w tym częściowy koagulogram), aby zarekomendować najlepszą metodę leczenia. Wybór ten jest zawsze dokonywany indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta – dodaje ekspert.