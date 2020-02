Są to pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem w krajach Zatoki Perskiej.

Bahrajńska agencja informacyjna BNA podała, że zakażony to obywatel Bahrajnu, który przybył z Iranu.

Kuwejcka agencja KUNA przekazała, że w Kuwejcie wirusem zakażone zostały trzy osoby, które powróciły z Iranu; wśród nich jest obywatel Arabii Saudyjskiej. Osoby te znalazły się wśród 700 ewakuowanych w zeszłym tygodniu z miasta Meszhed w północno-wschodnim Iranie.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych odnotowano 77 150 zakażeń koronawirusem, w tym 2 592 przypadki śmiertelne. Na świecie koronawirusem jest zakażonych ponad 79 tys. ludzi.

Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd 27 zgonów – 8 w Iranie, 7 w Korei Płd., 4 w Japonii, 3 we Włoszech, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie, i we Francji - podała agencja Associated Press w swoim najnowszym bilansie, powołując się na chińską państwową komisję zdrowia.