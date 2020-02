Co najmniej 3 tys. pracowników publicznych szpitali w Hongkongu zapowiedziało w sobotę strajk, by zmusić władze regionu do zamknięcia granicy z Chinami kontynentalnymi w związku z epidemią nowego koronawirusa. Strajk ma się odbyć w poniedziałek.

Akcję zapowiedział nowo utworzony związek zawodowy po głosowaniu, w którym zdecydowana większość jego członków opowiedziała się za strajkiem. Związkowcy zarzucają władzom Hongkongu, że nie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Rząd odmówił zamknięcia wszystkich granic, by zablokować spodziewane zakażenia przedostające się z Chin kontynentalnych, nasze szpitale publiczne sobie z tym nie poradzą” - powiedziała szefowa związku Winnie Yu, cytowana przez stację RTHK. Według agencji Associated Press udział w strajku zapowiedziało łącznie ponad 9 tys. członków związku. Reklama Grupa wezwała szefową administracji Hongkongu Carrie Lam, aby spotkała się w niedzielę z pracownikami szpitali i przedstawicielami władz medycznych. Władze medyczne ogłosiły natomiast, że rozumieją, iż pracownicy mogą mieć różne zdania na temat sposobów radzenia sobie z epidemią i wyraziły skłonność do :uczciwego dialogu". Poinformowały również, że będą pilnie obserwować sytuację i postarają się zminimalizować wpływ strajku na pacjentów. Interaktywna mapa ataku koronawirusa. Tam sprawdzisz, jak wygląda sytuacja na świecie Zobacz również Rząd Hongkongu zamknął sześć spośród 14 punktów kontroli granicznej na granicy z Chinami kontynentalnymi, wstrzymał ruch pociągów przez granicę i ograniczył liczbę innych połączeń pasażerskich. Zakazał również wstępu mieszkańcom prowincji Hubei, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń wirusem. Nowy koronawirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach kontynentalnych władze potwierdziły do tej pory prawie 12 tys. zakażeń, a 259 osób zmarło. W Hongkongu odnotowano jak dotąd 14 przypadków zakażonych osób. Nie ma doniesień o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.