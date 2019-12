Sylwestrowa noc to dla niektórych koszmar. U osób z autyzmem fajerwerki czasem powodują wręcz fizyczny ból. A to prowadzi do lęków, napadów agresji czy mdłości. O tym, jak duży to problem, opowiada mama autystycznej Oli.

- Niektóre dźwięki o wysokich częstotliwościach autyści postrzegają jako potworny ból. Odbierają je wręcz jako wybuch bomby atomowej – mówi Anna Niklewska, mama autystycznego dziecka. W takich sytuacjach pomóc im mogą słuchawki wytłumiające dźwięk. Pomóc może także uprzedzenie o możliwym hałasie. Nadal nie ma jednak gwarancji, że nagły błysk i wystrzał nie będą problemem dla osób ze spektrum autyzmu. Źródło: Agencja X-News