Jednocześnie takie kontrolowane zamykanie oddziałów miałoby zatrzymać niekorzystny trend przypadkowego, nieplanowanego likwidowania porodówek. NFZ chce mieć wpływ

na to, co się dzieje. Służyć temu ma "marchewka", czyli więcej pieniędzy dla tych szpitali, które przyciągną do siebie jak największą liczbę pacjentek. Wówczas mniej rentowne placówki straciłyby rację bytu.

Zdaniem ekspertów to błędna logika – wskazują, że dla kobiet nie jest ważna liczba rodzących, ale to, czy w oddziałach są przestrzegane standardy. A z tym nadal mamy poważny

problem.