Internetowy licznik powstał na podstawie algorytmu stworzonego przez naukowców z amerykańskiej armii, którzy przez 10 lat przeprowadzali badania na żołnierzach cierpiących na notoryczny brak snu, dopasowując dla nich idealną dawkę kofeiny.

Kalkulator - oparty na pracy amerykańskich naukowców - opracował zespół lekarzy z krakowskiego startupu Omni Calculator i pokazuje, co się dzieje z organizmem w zależności od liczby przespanych godzin i spożytych dawek kofeiny. W ten sposób każdy może sobie indywidualnie ustalić moment maksymalnego "pobudzenia" i zoptymalizować ilości wypijanej dziennie kawy – powiedziała PAP Natalia Nazim, reprezentująca krakowski startup.

Według jej informacji na świecie są dwa takie kalkulatory, a ten stworzony w Krakowie jest pierwszym w języku polskim. Jest prosty w użytkowaniu, bezpłatny, nie trzeba się rejestrować, aby z niego skorzystać – powiedziała Nazim.

Aby obliczyć, jaki będzie nasz poziom energii, należy na stronie internetowej, na której jest kalkulator (www.omnicalculator.com/food/kawa), określić jak długo spaliśmy, wpisać godzinę o której się obudziliśmy, a następnie zdecydować, jakie parametry chcemy określić: czujność, czas reakcji, szybkość reakcji. Należy też wybrać, jaki rodzaj napoju kofeinowego wypiliśmy – oprócz różnych rodzajów kawy w tabeli do wyboru jest też herbata.

Wykres, który znajdzie się poniżej kalkulatora, pokaże przewidywany poziom czujności, czas reakcji lub szybkości reakcji.

Jak przekazali w informacji dla PAP twórcy kalkulatora, ok. 40 proc. amerykańskich żołnierzy śpi tylko pięć godzin na dobę (w warunkach bojowych nawet mniej). Stoi to w sprzeczności z zaleceniami Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (Centers of Disease Control and Prevention), według których człowiek do pełnej regeneracji potrzebuje ok. osiem godzin snu dziennie. Amerykańscy naukowcy zdecydowali się więc przeprowadzić badanie, w którym zamierzali ustalić sposób na utrzymanie armii w doskonałej kondycji przez cały dzień. Po 10 latach pracy stworzyli odpowiednie równanie.

W swoim badaniu oceniali czujność żołnierzy w siedmiu różnych, coraz bardziej wymagających, warunkach zaburzenia dziennego rytmu snu: odpięciu godzin snu na dobę do nieprzerwanych 85 godzin bez zmrużenia oka. Żołnierze otrzymywali sześć odmiennych dawek kofeiny: od placebo, przez powtarzane dawki po 200 mg, aż do bardzo dużej pojedynczej dawki 600 mg.

Na podstawie otrzymanych wyników naukowcy ułożyli równanie, które przewiduje wyniki testu (uśrednione dla grupy) oceniającego czujność i zdolności psychoruchowe żołnierzy.

Zdaniem badaczy opracowany algorytm pozwala poprawić czujność o 64 proc., jednocześnie zmniejszając spożycie kofeiny o 65 proc. Teraz sam możesz przewidzieć, kiedy i ile kofeiny powinieneś wypić by osiągnąć swój maksymalny poziom uwagi we właściwym czasie – przekonują twórcy kawowego kalkulatora.

Według naukowców 400 mg kofeiny jest maksymalną bezpieczną dzienną dawką. Taka ilość kofeiny znajduje się w trzech kubkach mocnej parzonej kawy, pięciu filiżankach espresso lub 10 puszkach coli.