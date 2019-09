– Żyjemy w takich czasach, gdzie ciągle pędzimy za czymś, jesteśmy zapracowani, mamy mało snu, mało aktywności fizycznej. Te wszystkie czynniki mogą wpływać na to, że czujemy się źle, czujemy się gorzej, mamy obniżone samopoczucie – powiedziała Alicja Przywózka-Suwała.

– To, co warto zrobić, żeby wyjaśnić tę sytuację to jest oznaczyć poziom testosteronu – dodała.

Ekspertka terapii hormonalnej wyjaśniła, kiedy mamy do czynienia z męską depresją, a kiedy z niedoborem testosteronu?

Źródło: Agencja X-News