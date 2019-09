- Rzeczywiście na co dzień kontrolujemy swoje zachowanie, np. umiemy kontrolować zdenerwowanie, silne emocje, niechęć do czegoś. Alkohol uwalnia nas od tego. I może nie tyle poznajemy prawdziwego człowieka, tylko poznajemy to, co jest w nim ukryte – powiedział specjalista terapii uzależnień prof. Mariusz Jędrzejko.

Socjolog powiedział o zagrożeniach płynących ze spożycia alkoholu i o mechanizmach uzależnień, a także o tym, co można zrobić, by zmienić kulturę picia w Polsce.

Źródło: Agencja X-News