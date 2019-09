Poseł Lidia Gądek z PO uważa, że jednym elementów systemu ochrony zdrowia jest profilaktyka. Jednym z jej elementów ma być łazienka w każdym domu. Dlatego Koalicja Obywatelska obiecuje program łazienka w każdym domu. Opiera się on na systemie kredytów, udzielanych przez samorządy dla każdego, kto nie ma w domu węzła sanitarnego. Będą to pieniądze przeznaczone na budowę ujęcia bieżącej wody, prysznica i toalety. Jeśli pieniądze faktycznie zostaną przeznaczone na remont, a do tego ktoś z rodziny pracuje, to - jak tłumaczy poseł Gądek - kredytu nie trzeba będzie zwracać.

Poseł Marek Kos mówił z kolei o wprowadzeniu standardów posiłków w szpitalach. Jego zdaniem, należy dofinansować szpitale, by mogły kupować zdrowe produkty od lokalnych rolników. Pacjent będzie zdrowy i rolnik też na tym zarobi - zauważył.

Wojciech Konieczny z SLD obiecywał z kolei wszystkie leki po 5 złotych. Nie ukrywał jednak, że koszty będą bardzo duże i mogą wynieść nawet setki milionów złotych. Jak to ma działać? Jego zdaniem, państwo będzie negocjować ceny z koncernami farmaceutycznymi, by maksymalnie ściąć koszty. Pacjent jednak zawsze będzie płacił po 5 złotych za lek.

Z kolei Radosław Czosnowski z Konfederacji zapewniał, że jego ugrupowanie nie jest przeciwko szczepieniu przymusowego dzieci. Państwo ma obowiązek działań przeciwepidemicznych - tłumaczył. Dodał, że Konfederacja sprzeciwia się tylko przymusowi szczepieniu na mniej groźne choroby, bo katalog takich zastrzyków jest coraz bardziej rozszerzany.

Minister Łukasz Szumowski obiecywał, że wszystkie gabinety stomatologiczne w szkołach zostaną odpowiednio wyposażone- jeśli tylko samorząd przekaże na nie odpowiednie pomieszczenia. Zapewnił, że ilość takich gabinetów idzie już w tysiące, choć - jak wynika z danych, przedstawionych przez Klarę Klinger z DGP, która współprowadziła debatę - w ubiegłym roku wyposażono tak jednie 700 gabinetów stomatologicznych.

