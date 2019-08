NIK w swojej analizie - której treść poznał DGP - wytyka błędy wprowadzonej niemal dwa lata temu przez rząd reformy w ochronie zdrowia. Mimo jej założeń w izbach przyjęć nie zmniejszyła się liczba pacjentów. Nie poprawiły się też dostępność do leczenia szpitalnego ani opieka specjalistów po ukończonej hospitalizacji. Za to pogorszyła się sytuacja finansowa placówek. Remedium na ich zadłużenie miała być budowa sieci, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki temu, że kwalifikowane placówki spełniały konkretne wymogi, otrzymały gwarancję finansowania na cztery lata oraz możliwość elastycznego zarządzania budżetem. Rezultaty są jednak – zdaniem NIK – mierne, a zadłużenie szpitali bije kolejne rekordy. W IV kw. 2018 r. wynosiło 12,84 mld zł. To o ponad miliard więcej niż rok wcześniej (w analogicznym okresie 2017 r. było to 11,75 mld zł) i ponad półtora miliarda więcej niż w 2016 r. (11,24 mld zł). Z kontroli wynika, że aby wyjść z zaklętego kręgu, oprócz zwiększenia finansowania powinno się również powiązać ofertę leczniczą z potrzebami zdrowotnymi danego regionu.

Zdaniem resortu zdrowia nie należy łączyć kłopotów finansowych szpitali z wprowadzeniem sieci. To podwyżki dla personelu medycznego oraz coraz wyższe opłaty za media są – w opinii MZ – odpowiedzialne za wyniki placówek. Eksperci uważają, że zamysł wprowadzenia sieci nie był zły. Diabeł jednak tkwi w szczegółach - w trakcie prac nad ustawą wprowadzono tak wiele zmian, że ostatecznie w sieci znalazły się niemal wszystkie szpitale - zaraz po wejściu w życie reformy było to 95 proc. dostępnych łóżek. A w takiej sytuacji zracjonalizowanie liczby podmiotów nie może się udać.

Dzięki sieci osiągnięto jednak pewien cel – o którym nie ma jednak mowy w uzasadnieniu do ustawy – uniknięto konkursów o pieniądze z NFZ. Mogły one doprowadzić do tego, że część placówek straciłaby kontrakty. Reforma po prostu utrzymała status quo: nie jest ani lepiej, ani gorzej.