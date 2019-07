Ich obecność w naturalnym środowisku nie jest czymś niebezpiecznym. Problemy zaczynają się wtedy, gdy zaczynają się masowo namnażać w wodzie. Dochodzi wtedy do tzw. zakwitu sinicowego.

Jak rozpoznać sinice?

Sinicowy zakwit wody można rozpoznać po unoszących się na jej powierzchni płatkach czy substancji podobnej do farby bądź galaretki. Kolor wody zmienia zabarwienie na niebiesko-zielone, szaro-zielone, zielono-brązowe lub czerwono-brązowe. Towarzyszy im trawiasty, ziemisty lub zatęchły zapach. Mogą także powodować powstawanie piany, która osadza się na brzegu.

Gdzie i kiedy pojawiają się sinice?

Namnażają się one, gdy temperatura wody przekroczy 16 C, opady występują sporadycznie, a wiatr słabnie. Nie da się niestety przewidzieć, kiedy zakwit wody wystąpi i jak długo będzie się utrzymywał. Przyjmuje się, że trwa to dłużej w zatokach, gdzie ruch wody jest mniej intensywny. Znane są jednak przypadki powstawanie ich na otwartych wodach Bałtyku. Nagła zmiana warunków pogodowych, szczególnie wiatru powoduje rozbicie miejsc zakwitu.

Jak rozpoznać zatrucie?

Objawy zatrucia toksynami mogą wystąpić od razu jak i kilka dni po kontakcie z wodą czy powietrzem blisko akwenów, w których stwierdzono ich występowanie. Najbardziej powszechne są zmiany na skórze, jak zaczerwienienie, opuchlizna czy pieczenie oraz problemy z układem pokarmowym, jak biegunka lub wymioty. Mimo iż, w większości przypadków zatrucie nie jest poważna, to same toksyny, które je wywołują, w dużych ilościach mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, przyspieszenia rozwoju nowotworów czy zaburzeń układu nerwowego. To i kiedy należy udać się do lekarza zależy od długości trwania objawów. Zakwit wody nie zawsze związany jest z sinicami. Często wynika to z namnażania makroglonów, które nie są szkodliwe dla człowieka.

Aktualną informację na temat jakości wód w kąpieliskach oraz przykładowe fotografie zakwitów wody znajdziemy na stroni: sk.gis.gov.pl.

Oprac. Mikołaj Czyż