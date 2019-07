W sobotę w Tarnobrzegu odbyła się konferencja prasowa PO #TwójSztab na Podkarpaciu" "POrozmawiajmy" z udziałem m.in. europosła Bartosza Arłukowicza i liderki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer.

Jak mówił Arłukowicz, w czasie kampanii politycy wędrują po kraju i spotykają ludzi niezwiązanych z polityką.

- To jest założenie tej kampanii, założenie tej wędrówki "TwojegoSztabu", koalicji Team, jak się nazwaliśmy w projekcie "POrozmawiajmy". Słuchamy tego, co Polacy mówią o dzisiejszej Polsce, o tym, co się dzisiaj dzieje w ich życiu, jak drożeją ceny, jak coraz trudniej się im żyje w systemie ochrony zdrowia. Mówią o kolejkach, o oczekiwaniu do specjalistów, mówią o drożejących cenach w sklepach. To są problemy, o których rozmawiamy właściwie każdego dnia – mówił europoseł Arłukowicz.

Wskazywał, że wśród tematów, jakie się przewijają w czasie rozmów z mieszkańcami, bardzo często pojawia się kwestia dostępności do lekarstw. - Są oburzeni tym, że w aptekach leków brakuje. My oczekujemy jakiejkolwiek reakcji ministra zdrowia w tej sprawie. Na razie tej reakcji - poza tym, że stworzono infolinię, na którą się trudno dodzwonić - nie widzimy – ocenił europoseł.

Podkreślił, że minister zdrowia jest od tego, żeby podejmować decyzję, a nie zajmować się ideologią.

- Stąd apel do ministra Szumowskiego: Panie ministrze, ludzie odczuwają tutaj na Podkarpaciu brak dostępności, a przynajmniej utrudnienie w dostępie do leków. Oczekujemy zdecydowanych reakcji - zaapelował Arłukowicz.

Zaznaczył jednocześnie, że skargom mieszkańców na różne kwestie towarzyszą pytania dotyczącego tego, jakie Koalicja Obywatelska ma zamiar podjąć działania zaradcze.

- Mieszkańcy regionu wiedzą, że zbliżają się wybory, mówią o tych wyborach, czekają na te wybory, i mam takie wrażenie, że mają dość sprecyzowane poglądy. Bardzo dobrze nam się dyskutuje też z przeciwnikami politycznymi – zapewnił europoseł.

Lubnauer dodała, że wśród tematów rozmów z mieszkańcami przewija się też "Szóstka Schetyny".

Chodzi o zarys programu Koalicji Obywatelskiej, który szef PO zaprezentował w ostatnią sobotę podczas Forum Programowego w Warszawie. Składają się na nią propozycje zmian w obszarach: "wolności i demokracji", "przyjaznej szkoły", "czystego powietrza i wody", programy "wyższa płaca" oraz "europejska ochrona zdrowia", a także program dla seniorów. Schetyna opowiedział się też za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę oraz związkami partnerskimi.

Podkreśliła, że Koalicja Obywatelska pierwsza przedstawiła konkretną ofertę programową. Wskazywała, że Koalicja w obszarze: "wolności i demokracji" proponuje przywrócenie "tego, co jest niezależną władzą sądowniczą". W "przyjaznej szkole" - jak wskazała - chodzi zaś o szkołę bez korepetycji, tornistrów i prac domowych - taką, "która po lekcjach zajmie się dzieckiem, pozwoli mu rozwinąć swoje pasje".

Zauważyła także, że ludzie boją się wzrostu cen energii. - Powiedzmy sobie jasno - tylko zielona energia w przyszłości będzie tą tańszą energią. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy nie mamy emisji CO2, mamy szansę nie płacić opłat, które powodują, że cena energii jest wyższa. Dlatego tak mocno stawiamy na zieloną energię. Jesteśmy po zielonej stronie mocy – przekonywała.

W trakcie dwudniowej wizyty na Podkarpaciu politycy spotkali się już lub mają jeszcze w planach spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli, Tarnobrzega, Sieniawy, Radawy, Ropczyc, Przemyśla. W niedzielę na Rynku w Rzeszowie przewidziana jest kolejna konferencja prasowa, w której udział ma wziąć jeszcze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.