Eksperci apelują, by pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypek na skórze po zaczerwienienie spojówek. Szczególną ostrożność muszą zachować miłośnicy sportów wodnych. Przypadkowe wypicie zanieczyszczonej wody może doprowadzić do silnych dolegliwości brzucha i żołądka.

Źródło: Agencja X-News