Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że określono maksymalne ilości witamin i składników mineralnych w suplementach dla osób dorosłych.

Ilość witaminy C została określona na 1000 mg/dzień, ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających wysoką zawartość witaminy C zarekomendowano umieszczenie ostrzeżenie: nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Maksymalna ilość witaminy A to 800 µg w formie równoważnika retinolu (retinol i estry retinylu)/dzień, oraz 7 mg w formie beta-karotenu/dzień.

Jeśli chodzi o kwas foliowy poziom określono na 600 µg/dzień oraz 800 µg/dzień w przypadku, gdy suplement oznaczono jako przeznaczony dla kobiet w ciąży. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających kwas foliowy w ilości 800 µg zarekomendowano umieszczenie ostrzeżenia: u kobiet w ciąży stosować po konsultacji z lekarzem;

Ilość niacyny określono na 830 mg/dzień w formie amidu kwasu nikotynowego oraz 16 mg/dzień w formie kwasu nikotynowego; mangan – 1,8 mg/dzień; zaś cynk – 15 mg/dzień.

Zespół do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej działa jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Do zadań zespołu należy m.in. wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał.