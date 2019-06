Znane i efektywne metody zwalczania niedoskonałości skóry są na wagę złota. Dzięki nim o wiele łatwiejsza stała się chociażby walka z cellulitem, dotykającym w zasadzie większość kobiet. Nieestetyczna pomarańczowa skórka, którą kiedyś bezskutecznie próbowało się usuwać za pomocą szczotek do masażu, dziś można efektywnie i szybko usuwać w gabinetach. Jaki zabieg pozwoli skutecznie wyeliminować problem cellulitu? Niezawodny Icoone, czyli technologa, która od lat znajduje się w czołówce gabinetowych hitów, dlaczego?

– Zabieg Icoone zapewnia precyzję tak w walce z cellulitem, jak i z luźną skórą, nadmiarem skóry czy objawami jej starzenia się. Można go przeprowadzać w obrębie całej twarzy i ciała, a także w obszarze podbródka. Technologia zalecana jest w redukcji cellulitu, obrzęków i tkanki tłuszczowej, a także w terapiach mających poprawić kondycję skóry. Co odróżnia technologię Icoone® od innych tego typu urządzeń? Jest bezpieczna dla skór naczyniowych i nie powoduje rozciągania skóry, podczas jednego zabiegu możemy opracować wiele problemów estetycznych pacjenta – tłumaczy Estera Wojtczuk, główny kosmetolog Kliniki La Perla.

Icoone to jeden z najbardziej popularnych zabiegów estetycznych działających na zasadzie masażu próżniowego, jego unikatowość podkreśla fakt, że jest niezwykle precyzyjny i zarazem delikatny. Jego najnowsza wersja, czyli Icoone Laser, łączy technologię masażu próżniowego z energią lasera zwalczającego komórki tłuszczowe i światła LED wspierającego produkcję kolagenu i elastyny.

– Możemy w ten sposób uzyskiwać jeszcze lepsze efekty zabiegowe. To rozwiązanie, które stymuluje skórę jeszcze skuteczniej, niż sam masaż podciśnieniowy. Ta dodatkowa stymulacja skóry, sprawia że procedura jest jeszcze bardziej dokładna (działamy na każdy milimetr skóry). Myślę, że jej wprowadzenie było ważnym krokiem w skutecznym i efektywnym drenażu ciała, niwelowaniu zastojów wodnych czy cellulitu oraz walce z objawami starzenia się skóry – mówi Kalina Ben Sira, założycielka i prezes Klinik La Perla.

Czym urządzenie wyróżnia się na tle innych aparatów do masażu? Głowice masujące z rolkami działają równomiernie, na każdy milimetr skóry, wywołując multimikrostymulację przy jednoczesnym skróceniu czasu zabiegu wobec głowic starszej generacji. Czyni go to idealnym uzupełnieniem terapii łączonych na cellulit, rozstępy czy zabiegów odchudzających. Masaż próżniowy Icoone wykonuje się m.in. przed zabiegami liposukcji, by rozbić komórki tłuszczowe, a także po operacji w celu przyspieszenia drenażu i zarazem skrócenia okresu rekonwalescencji. – Wysoka skuteczność zabiegów wykonanych tym urządzeniem spełnia potrzeby nawet naszych najbardziej wymagających pacjentek, które nie mają czasu na niesprawdzone technologie – oczekują efektów tu i teraz, takie możliwości daje niezawodny Icoone, który jest bestsellerem w naszych wszystkich placówkach – podkreśla Kalina Ben Sira.

Błędem byłoby wychodzić z założenia, że tak popularna technologia pomaga uporać się jedynie z cellulitem. Jej skuteczność w napinaniu wiotkiej skóry sprawdza się także w odmładzaniu okolic oczu czy dekoltu, o których chcąc nie chcąc, nad wyraz często zapominamy. Icoone wyposażony jest bowiem też w system głowic do masażu twarzy, szyi i dekoltu, w tym nawet delikatnych okolic oczu i ust. Urządzenie, jako że redukuje obrzęki, można zastosować więc także po innych zabiegach estetycznych twarzy. Co więcej, zastosowany masaż w przypadku twarzy przyspiesza absorpcję substancji aktywnych przez skórę.

Kiedy można spodziewać się efektów zabiegu? W przypadku redukcji obrzęków widać je już po jednym powtórzeniu. Wymodelowanie sylwetki wymaga natomiast serii zabiegów – rezultaty zauważalne są przeważnie po pięciu zabiegach.