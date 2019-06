Zespół WHO przez ponad dwa tygodnie w maju i czerwcu br. pracował w dystrykcie Larkana, gdzie leży okręg Ratodero. Przebadano ponad 27 tys. ludzi i potwierdzono 803 przypadki zarażenia wirusem HIV. Z tej grupy aż 661 osoby to dzieci, w tym 460 w wieku od dwóch do pięciu lat.

Prawdopodobnie jest to największa liczba dzieci na świecie, która zaraziła się wirusem HIV na tak małym obszarze.

Lekarze uważają, że do zarażeń doszło przez wielokrotne używanie strzykawek i igieł w miejscowych placówkach służby zdrowia oraz podczas transfuzji krwi. Dokładne ognisko epidemii i placówka, z której rozprzestrzeniły się zarażenia, są teraz badane przez 12-osobowy zespół WHO i miejscowe władze.

Epidemia HIV w Ratodero nie może być upolityczniona, powinna być ostrzeżeniem dla całego kraju- powiedział dziennikowi „Dawn” dr Zafar Mirza, doradca ds. służby zdrowia premier Imrana Khana.

Przyczyny zarażeń wirusem HIV, a także żółtaczki typu B i C, nie powinny być ograniczane tylko do prowincji Sinh, ale są podobne w całym kraju i wymagają wzmożonych działań i skupienia się na prewencji - powiedział doradca.

Podobne przypadki zanotowano w pięciu dystryktach Pendżabu. Według oficjalnych statystyk w Pakistanie ok. 165 tys. ludzi jest zarażonych wirusem HIV. Agenda ONZ ds. AIDS ocenia, że HIV rozprzestrzenia się najszybciej w regionie Azji i Pacyfiku. W 2017 r. w kraju zanotowano 20 tys. zarażeń.